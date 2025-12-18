Mevlana’nın 752 yıllık çağrısı İstanbul’da yankılandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin vuslat yıl dönümü olan Şeb-i Arus’un 752. yılı kapsamında düzenlediği etkinlikleri, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle tamamladı. 5 Aralık’tan bu yana kentin farklı tarihi mekânlarında düzenlenen konser, panel, sema ve söyleşilerin finalinde Mevlana’nın evrensel mesajları öne çıktı.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek, Mevlana’yı “sadece bir alim değil, bir gönül mimarı” sözleriyle tanımladı. Aslan, Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve tevazuya dayalı öğretilerinin bugün her zamankinden daha fazla anlam taşıdığını vurguladı.

“ZAMANIN VE MEKÂNIN ÖTESİNDE BİR REHBER”

Mevlana’nın çağrılarının asırları aştığını belirten Aslan, “Tüm insanlığa insan olmanın özünü anlattı” diyerek Mevlana’nın şu öğüdünü hatırlattı ve “Cömertlikte akarsu, şefkatte güneş, hoşgörüde deniz gibi olun. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi olun.” diyerek devam etti.

“GAZZE’Yİ DÜŞÜNÜRKEN, AYNI DUYGULARI PAYLAŞMAK…”

Mevlana’nın evrensel kardeşlik vurgusunu, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” sözüyle hatırlatan Aslan, “Bugün Gazze’yi düşünürken, dünyanın neresinde olursan ol tüm haksızlıkları düşünürken, Rumi’nin bu sözlerindeki hikmeti hangimiz yeniden hatırlamıyor?” ifadesini kullandı. Mevlana’nın umut ve sabır aşılayan “‘Dar zamanımızda, çaresizliğe sürüklenirken yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var’ sözlerinden alıntı yapan Aslan, “Biz de şimdi gövdemizi yol arkadaşlarımıza dimdik tutuyoruz. Bir arada duruyoruz. Bir gün rüzgarlı, bir gün yağmurlu, bir gün güneşli oluyor… Ama dimdik ayaktayız çünkü gövdemiz sağlam, yolumuz ve gittiğimiz yol sağlam. Biz nasıl baharın 2019’da geldiğini biliyorsak, yarın 2026’da da yeni bir baharla uyanacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“BU ÇAĞDA ‘NE OLURSAN OL GEL’ DİYEN GÖNÜL BOLLUĞUNA MUHTACIZ”

Aslan, konuşmasını Mevlana öğretisinin temel taşlarını sıralayarak ve bugüne çağrı yaparak şöyle tamamladı:

“Rumi’nin öğretisinde gösterişle perdelenmiş basitlik değil, derinlik vardır. Kucaklaşma, sarılma ve birlikte iyileşme vardır. İç huzur, muhabbet ve tebessüm vardır. Kendi hududunu bilmek, kendine hakim olmak vardır. Ve nihayet, ‘Ne olursan ol gel’ diyen o eşsiz gönül bolluğu vardır. Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlana’mıza yüzümüzü dönelim. Onu anmakla kalmayıp, yeniden anlayalım.”

HÜZÜNLÜ VE COŞKULU VUSLAT

İBB Başkanvekili Aslan’ın konuşmasının ardından program, Bab-ı Mevlevi Topluluğu tarafından icra edilen “Şeb-i Arus – Acemaşiran Ayini” ile devam etti. Program, Hicaz makamında ilahilerden oluşan Tasavvuf Müziği dinletisi ile başladı, ardından Naathan Mustafa Şahin, Baş Taksim’de Şaban Keşkeş ve Postnişin Prof. Dr. Mim Kemal Öke önderliğinde gerçekleşen Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Töreni ile devam etti. Hasan Akıntaş’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle renklenen gece, izleyenleri manevi bir yolculuğa çıkaran bu özel törenle son buldu.