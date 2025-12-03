İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu’dan İnegöl yönüne giden Cayan K. (33) yönetimindeki 16 BSM 687 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen Mustafa G. (40) idaresindeki 16 S 8363 plakalı su fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, yol kenarındaki ağaca ve enerji nakil hattına ait beton direğe çarparak durabildi.

9 İŞÇİ İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü ve işçi servisinde bulunan 9 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan sürücüler ve Ramazan K. (38), Mesude Y. (48), Fatma B. (49), Seyran V. (42), ve Veysel A. (35) isimli yolcular ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 4 yaralı işçi ise yine ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

