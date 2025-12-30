Nuriye Gülmen'e verilen 10 yıl hapis cezası bozuldu

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen, uzun süre "işe iade" eylemi yapan, daha sonra tutuklanan Nuriye Gülmen'e "silahlı terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu" gerekçesiyle verilen 10 Yıl hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Gülmen hakkında verilen kararda 10 yıllık hapis cezasının kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

10 YILLIK CEZA BOZULDU

Dairenin kararında, aynı suçtan yargılanan başka dosya sanığı iki kişinin beyanlarının suçun sübutu açısından belirleyici delil olduğu belirtildi. Bunun karşısında, tanıkların duruşmaya getirilerek taraflara da soru sorma hakkı tanınması suretiyle beyanlarının tespit edilmesi gerektiği ifade edilen kararda ancak bunun gözetilmediği bildirildi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararında, İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin eksik araştırmayla hüküm kurduğu bu nedenle 10 yıllık cezanın bozulduğu ifade edildi.

Daire, aynı gerekçelerle dosya sanığı Yasemin Karadağ hakkında verilen hükmü de bozdu.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Ancak, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilen ceza miktarı, bozma nedenleri, kaçma şüphesi ve tutuklulukta geçirilen süreleri" gerekçe göstererek adli kontrollerin yetersiz kalacağını söyleyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Nuriye Gülmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışırken KHK ile ihraç edildi.

Gülmen, "işe iade" talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'nde 324 gün oturma eylemi yaptı.

Yasemin Karadağ ile birlikte İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülmen'e "silahlı terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezası verilmişti.