29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından Türkiye'de dondurucu soğuk hava etkisini gösteriyor.
Termometreler sıfırın altına eksi derecelere inerken, onlarca ilde kar, buzlanma, kuvvetli fırtına, tipi ve yağışlar etili oldu.
25 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ AÇIKLAMASI GELDİ
Kar yağışıyla beraber gözler Valilikleri yapacağı okul tatili açıklamasına çevrilmişti. Valilikler, peş peşe yaptığı açıklamalarla okulların tatil edildiğini duyurdu.
Peki bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte il il kar tatili yapılan iller:
1-) Elazığ
2-) Bilecik'in Pazaryeri ilçesi
3-) Tokat'ın Başçiftlik ilçesi
4-) Bingöl'ün Adaklı ilçesi
5-) Siirt'in Eruh ilçesi
6-) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi
7-) Muş
8-) Ağrı
9-) Bolu
10-) Bitlis
11-) Düzce
12-) Van
13-) Zonguldak
14-) Karabük
15-) Şanlıurfa
16-) Gaziantep
17-) Sinop
18-) Çankırı
19-) Kastamonu
20-) Aksaray
21-) Yozgat
22-) Bartın
23-) Hakkari
24-) Mardin
25-) Kırşehir
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.