29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Yayınlanma:
Türkiye dondurucu soğukların etkisi altına girerken, birçok ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Onlarca ilin beyaza bürünmesiyle gözler Valiliklerin duyuracağı kar tatili açıklamasına çevrildi. Beklenen haberler geldi ve çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Peki 29 Aralık Pazartesi günü (bugün) okullar tatil edildi? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından Türkiye'de dondurucu soğuk hava etkisini gösteriyor.

Termometreler sıfırın altına eksi derecelere inerken, onlarca ilde kar, buzlanma, kuvvetli fırtına, tipi ve yağışlar etili oldu.

kar-tatili.webp

25 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ AÇIKLAMASI GELDİ

Kar yağışıyla beraber gözler Valilikleri yapacağı okul tatili açıklamasına çevrilmişti. Valilikler, peş peşe yaptığı açıklamalarla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Sibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldıSibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldı

Peki bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte il il kar tatili yapılan iller:

1-) Elazığ

2-) Bilecik'in Pazaryeri ilçesi

3-) Tokat'ın Başçiftlik ilçesi

4-) Bingöl'ün Adaklı ilçesi

5-) Siirt'in Eruh ilçesi

6-) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi

7-) Muş

8-) Ağrı

9-) Bolu

10-) Bitlis

11-) Düzce

12-) Van

13-) Zonguldak

14-) Karabük

15-) Şanlıurfa

16-) Gaziantep

17-) Sinop

18-) Çankırı

19-) Kastamonu

20-) Aksaray

21-) Yozgat

22-) Bartın

23-) Hakkari

24-) Mardin

25-) Kırşehir

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
TDK duyurdu! Yılın kelimesi belli oldu
TDK duyurdu! Yılın kelimesi belli oldu
Alev alev yanan hurda araçta kimsesiz yurttaş can verdi!
Alev alev yanan hurda araçta kimsesiz yurttaş can verdi!