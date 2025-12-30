Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti: Kadriye'nin tabutunu kadınlar taşıdı

Yayınlanma:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K. tarafından katledilen Kadriye Köken toprağa verildi. 40 yaşında hayatını kaybeden Köken'in tabutuna kadınlar omuz verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K. tarafından tüfekle katledilen Kadriye Köken için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende 40 yaşındaki kadının tabutunu diğer kadınlar taşıdı.

EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

40 yaşında boşanma aşamasındaki eşi S.K. tarafından katledilen Kadriye Köken için Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köken'in ablası Fatoş Köken, yakınları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kadın dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KADRİYE'NİN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Kadın dernekleri üyeleri yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla 'Kadın cinayetleri durdurulsun', 'Yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Köken'in cenazesi Kavala Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'a götürüldü.

Köken'in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Köken, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE KATLEDİLMİŞTİ

Dün saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi.

Pazartesi günü idiaya göre S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip etti. Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan S.K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

