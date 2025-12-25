Kadın cinayeti teşebbüsüne 'tahrik' kalkanı! Sokakta dehşet mahkemede indirim

12 Haziran günü, Çanakkale'nin Umurbey beldesinde, ailesinin yanına gitmek üzere otobüsten inen 21 yaşındaki Minel Kılıçarslan için eve dönüş yolculuğu, kaldırımda sona erdi. Arkasından yaklaşan gölge, boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan’dı. Dakikalar içinde gerçekleşen olayda sessizlik, peş peşe inen 12 bıçak darbesiyle bozuldu.

Kanlar içinde yere yığılan genç kadın için olay yerine çağrılan ambulans hareket ettiğinde, saldırganın öfkesi henüz dinmemişti. Eren Kılıçarslan, yaraladığı eşini taşıyan ambulansın önünü kesmeye çalışarak, sağlık ekiplerinin zamanla yarışını engellemek istedi.

Bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması, bu şiddet sahnesinin hukuki karşılığını belirledi. Mahkeme heyeti, sanığın eylemini "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirse de, Türk Ceza Kanunu’ndaki "haksız tahrik" maddesi devreye girdiğinde, verilecek cezanın matematiği çarpıcı bir şekilde değişti.

12 BIÇAK DARBESİ VE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma ve hazırlanan iddianame, sanığın eyleminin ağırlığını ortaya koyuyordu. Ancak duruşma salonunda işleyen süreç, Türkiye’deki kadın cinayeti ve kadına şiddet davalarında sıkça tartışılan "indirim" mekanizmasının nasıl çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahkeme heyeti, Eren Kılıçarslan hakkında önce "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngördü. Ancak yargılamanın sonunda iki kritik indirim uygulandı.

Eylemin ölümle sonuçlanmaması nedeniyle ceza "teşebbüs" aşamasında değerlendirildi.

Sanığın "aldatıldım" ve "hakarete uğradım" savunmaları dikkate alınarak "haksız tahrik" indirimi uygulandı.

Bu hesaplamalar sonucunda, 12 bıçak darbesiyle işlenen suçun cezası 13 yıl 6 aya düştü. Sanığa ayrıca, olay sırasında eşinin telefonunu aldığı gerekçesiyle "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Böylece toplam ceza 18,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Zonguldak'ta kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurarak öldürdü!

"PSİKOPAT OLSAYDIM DAHA ÖNCE YAPARDIM" SAVUNMASI

23 yaşındaki tutuklu sanık Eren Kılıçarslan, duruşmadaki savunmasını "mağduriyet" üzerine kurdu. Pişman olduğunu belirten sanık, eyleminin planlı bir öldürme girişimi olmadığını kanıtlamak için, geçmişte şiddet uygulamamış olmasını bir referans olarak sundu.

Kılıçarslan, mahkeme heyetine şunları söyledi:

"Bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Eşimle konuşmak için gittim. Bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Psikopat olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da bıçaklar vardı. İsteseydim orada öldürme eylemini gerçekleştirirdim."

Sanık ayrıca, olay günü eşinin telefonunu gasp ettiği iddialarını reddederek, "O psikolojiyle telefonu görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım? Bana tuzak kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

BİR YAŞAMIN BEDELİ VE YARGININ MESAJI

Minel Kılıçarslan’ın vekili, sanığın ambulansı engelleme girişimi ve bıçak darbesi sayısının "öldürme kastını" açıkça gösterdiğini vurguladı. Ancak mahkeme, sanığın "tahrik altında" hareket ettiğine kanaat getirdi.

Bu karar, boşanma aşamasındaki şiddet vakalarında "hakaret" veya "sadakat yükümlülüğü ihlali" iddialarının, fiziki saldırıların cezasını hafifletici bir unsur olarak kabul görmeye devam ettiğini gösteriyor. Minel Kılıçarslan hayatta kalmayı başardı, ancak vücudundaki 12 yara iziyle yaşarken, saldırganı yargı sisteminin sağladığı indirimlerle cezaevine gönderildi.

Duruşma, sanığın kendini savunurken kullandığı şu cümlelerle sona erdi, ki bu cümleler şiddetin gerekçelendirilme biçimini özetler nitelikteydi:

"Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım."