Zonguldak'ta kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurarak öldürdü!

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Tülay Ü. ve 64 yaşındaki annesi Zaide A., akrabalarına gerçekleştirdikleri hasta ziyaretinin ardından eve dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada, Tülay Ü.'nün boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki Y.Ü., anne ve kızın yolunu kesti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Saldırgan, yanında taşıdığı silahla boşanma aşamasındaki eşine ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Çevredekilerin silah seslerini duyarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır yaralanan Tülay Ü. ve annesi Zaide A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

FAİL JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan fail Y.Ü., jandarma ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucunda ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından anne ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vahşi cinayetle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.