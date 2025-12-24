Güvenli gıda için harekete geçtiler: ŞOK Marketler pestisit testi başlatıyor!

Tüketicilerin pazar ve market alışverişindeki en büyük korkusu olan "zirai ilaç kalıntısı" (pestisit) için dev market zincirinden radikal bir adım geldi.

ŞOK Marketler, tarladan sofraya uzanan zincirde gıda güvenliğini sağlamak adına Antalya’daki tedarik platformuna dev bir laboratuvar kurdu. Bugüne kadar dış laboratuvarlarda yapılan ve zaman alan analiz süreci, artık marketin kendi bünyesinde ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

30 DAKİKADA SONUÇ: GEÇEMEYEN RAFA GİREMİYOR

Yeni sistemle birlikte pestisit analizleri sadece 30 dakika içinde tamamlanıyor. Türk Gıda Kodeksi’nin belirlediği limitlere uygun olmayan, yani üzerinde zararlı kimyasal kalıntısı bulunan ürünler kesinlikle mağazalara gönderilmiyor.

Yediğimiz meyve ve sebzelerde pestisit alarmı! 'Bitki reçetesi' dönemi başlıyor

Analizden başarıyla geçen ve "temiz" onayı alan ürünler ise kasalarda “Pestisit Tespit Edilmedi” etiketiyle satışa sunuluyor. İlk olarak domateste başlayan bu uygulamanın kısa sürede tüm sebze-meyve gruıplarına yayılması hedefleniyor.

TÜKETİCİ QR KOD İLE KENDİSİ DENETLEYECEK

Tüketici, aldığı ürünün ne kadar güvenli olduğunu kendi gözleriyle görebilecek. Ürünlerin üzerindeki QR kod okutularak veya Cepte ŞOK uygulaması kullanılarak pestisit analiz sonuçlarına anlık olarak erişilebilecek.

ÇİFTÇİYE 'EĞİTİM' DESTEĞİ

Sistem sadece denetlemiyor, aynı zamanda eğitiyor. ŞOK bünyesindeki ziraat mühendisleri, tarlada çiftçiye doğru ilaçlama ve hasat zamanlaması konusunda eğitim veriyor. Analizlerde ürünü uygun bulunmayan üreticinin malı alınmıyor ancak onlara gelişim raporları sunularak hatalarını düzeltme imkanı tanınıyor.

CEO DEMİREL: "DOMATES SADECE İLK ADIM"

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, toplumdaki gıda güvenliği hassasiyetinin farkında olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: