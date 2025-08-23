Yediğimiz meyve ve sebzelerde pestisit alarmı! 'Bitki reçetesi' dönemi başlıyor

Yediğimiz meyve ve sebzelerde pestisit alarmı! 'Bitki reçetesi' dönemi başlıyor
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracat ürünlerinde sıkça rastlanan pestisit kalıntısı sorununa karşı “B-Reçete” uygulamasını hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle ihracatta sıkça gündeme gelen pestisit kalıntısı sorununa karşı yeni bir uygulama başlatıyor. Avrupa’ya gönderilen ürünlerde kimyasal kalıntıların tespit edilmesi ve geri gönderilmesi üzerine, Bakanlık “B-Reçete” (Bitki Reçetesi) sistemini devreye alacağını açıkladı.

ZİRAİ İLAÇ KULLANIMI REÇETEYE BAĞLANACAK

Bloomberg'te yer alan habere göre, yeni sistemle birlikte üreticilerin zirai ilaçları sınırsız şekilde bayilerden almasının önüne geçilecek. Hangi bitkiye, hangi alanda ve hangi dozda bitki koruma ürünü kullanılacağı önceden belirlenecek ve reçeteye yazılacak. Böylece gereksiz ilaç kullanımının engellenmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve çevre ile insan sağlığının korunması amaçlanıyor.

tarim.jpg

B-REÇETE SİSTEMİ PİLOT OLARAK BAŞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, B-Reçete uygulamasına ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Uygulama önce pilot bölgelerde hayata geçirilecek, ardından gelecek yıl tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

TARLADAN SOFRAYA DENETİM

B-Reçete sistemi, bitki koruma ürünlerinin reçetelenmesinden satışına, tarlada kullanımından hasat sürecine kadar tüm aşamaları kapsayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

