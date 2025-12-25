Son Dakika | Barış Terkoğlu hakkında karar

Gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAPTIĞI HABER NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Barış Terkoğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin ise Youtube yayını gerekçesiyle olduğu belirtildi. Terkoğlu, Yotutube'de yayın yapan OnlarTV'deki programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını belirtmişti.

Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki yağdı: Siyasetçisinden gazetecisine...

HSK O SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti.

"DOĞRULADIKLARI HABER ÜZERİNDEN..."

Söz konusu haberin ardından Terkoğlu gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan'ın X paylaşımında, "Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

ADLİ KONTROL UYGULANAN TERKOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Barış Terkoğlu hakkında adli kontrol talebiyle yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Terkoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmeden önce savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ben 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ederim. Bana sormuş olduğunuz soruşturmaya konu 24.12.2025 tarihli twitter ve youtube isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan "polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor..." başlıklı videoyu ben paylaştım.

"polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor..." Söz konusu video bana aittir. Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edinmiş olduğum bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvencem ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.

Bana sormuş olduğunuz video paylaşımına konu olaylara ilişkin olarak daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşımımdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm. Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur.

Ayrıca ben yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu twitiminde uygun görülmesi halinde dosyaya sunacağım."

KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gazeteci Barış Terkoğlu adliye önünde açıklama yaptı. Terkoğlu açıklamasında şunlara yer verdi: