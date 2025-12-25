Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı

ABD tarihinin en büyük ikinci piyango ödülü olan 1,817 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı Arkansas eyaletinden bir kişi oldu.

Powerball Product Group tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, 46 hafta üst üste devreden "Powerball"da 1,817 milyar dolarlık büyük ödülü kazandı.

TARİHİN EN BÜYÜK İKİNCİ ÖDÜLÜ

Bu tutar, ABD tarihindeki en büyük ikinci piyango ödülü olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşı öncesi düzenlenen çekilişin kazandıran numaraları 4, 25, 31, 52, 59 ve 19 olarak açıklandı.

Kazanan talihli, vergilere tabi olmak üzere, 834,9 milyon dolarlık tek seferlik ödeme veya 30 yıla yayılan yıllık taksitli ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Powerball tarihinin en büyük ikramiyesi, Kasım 2022'de California eyaletinde kazanılan 2,04 milyar dolarlık ödül olmuştu.

ŞANSI 292 MİLYONDA BİRDİ

En büyük üçüncü ödül ise geçen eylül ayında Missouri ve Texas eyaletlerinde paylaşılan 1,787 milyar dolar olmuştu.

ABD'nin 45 eyaletinde oynanan Powerball'da kazanma şansının, 292,2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

Kaynak:AA

