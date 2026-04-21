Küresel jeopolitik gerilimler ve kıymetli maden fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, birikimlerini korumak isteyen yatırımcıları alternatif kanallara yöneltti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından paylaşılan son veriler, sermaye piyasalarında son yılların en büyük kaymasının yatırım fonlarında gerçekleştiğini gösterdi. Altın ve gümüşteki istikrarsızlıktan kaçan milyonlarca kişi, piyasada çifte rekorun kırılmasını sağladı.

ALTIN VE GÜMÜŞE FARK ATTI... PİYASALARIN YENİ GÖZDESİ 10 TRİLYONA YAKLAŞTI

Ö. Faruk Bingöl'ün haberinde yer alan MKK verilerine göre, 20 Nisan itibarıyla yatırım fonlarına dahil olan kişi sayısı 5 milyon 850 bin seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı; yatırım fonlarının getirisi altın ve gümüş yatırımcısının kıymetli maden fonlarına fark attı.

Yatırımcıların ilgisiyle birlikte fonların toplam piyasa değeri de 9 trilyon 430 milyar TL’ye yükselerek 10 trilyon eşiğine dayandı. Bu büyümede, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin 14.609,86 puanla yeni rekorunu test etmesi etkili oldu.

Analistler, hisse senedi fonlarının borsa performansı sayesinde kategori liderliğini koruduğunu, jeopolitik riskler ve yüksek faiz ortamının ise para piyasası fonlarını çift haneli getirilere taşıdığını belirtiyor.

Yılın ilk 4 ayında kümülatif enflasyon beklentisinin yüzde 12,5 civarında olduğu varsayıldığında, fonların hemen hemen her kategoride yatırımcısına reel getiri sunduğu görülüyor.

1 MİLYONA 230 BİN LİRA KAZANDIRDI BİLE

TEFAS tarafından açıklanan 2026 yılı getiri tablosu, yatırım fonlarının altın ve tahvil gibi geleneksel araçları geride bıraktığını kanıtlıyor. Özellikle hisse senedi fonları yüzde 23,12’lik performansıyla yıl başından bu yana 1 milyon liralık yatırıma yaklaşık 231 bin lira kazanç sağladı.

Diğer fon kategorilerindeki performans verileri ise şu şekilde gerçekleşti:

Serbest Şemsiye: %17,43

Değişken Şemsiye: %16,20

Fon Sepeti Şemsiye: %14,58

Katılım Şemsiye: %12,82

Karma Şemsiye: %12,82

Para Piyasası: %11,97

Kıymetli Madenler: %11,87

Borçlanma Araçları: %9,71

Uzmanlar, bu fonların piyasaları anlık takip eden profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesinin bireysel yatırımcı için büyük avantaj olduğunu vurguluyor.

Fonların "sepet etkisi" sayesinde tek bir varlığa bağlı kalınmadığı, bu sayede riskin minimize edildiği belirtiliyor. Ayrıca çok düşük tutarlarla bile giriş yapılabilmesi, yatırım fonlarını küçük yatırımcılar için de cazip bir merkez haline getiriyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.