Geçtiğimiz yılki rekorlar serisinin ardından bu yıla da hızlı bir giriş yapan altın, ABD-İsrail ortaklığındaki saldırılarla başlayan İran savaşından olumsuz etkilendi. Enerji piyasasındaki sert yükseliş yatırımcıların altındaki rekor beklentilerini boşa düşürdü.

Yılın ilk çeyreğinde sert dalgalanmalara yaşayan güvenli liman altın, Ocak'ta zirve yaparken gergin geçirdiği Şubat ayının ardından Mart ayında düşüş yaşadı. Ocak'ta onsu 5 bin 600 dolar, gramı ise 8 bin 157 lirayı gören altın, Mart ayında ons fiyatında 4 bin 100 dolar, gram fiyatında 6 bin 300 liraya düştü. Nisan ayın itibarıyla yükseliş eğilimi yakalasa da kafaları karıştıran altın "yeni hikaye arayışına" girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak için tedirginlik yaşayanları "son viraj" diyerek uyardı.

ALTINDAKİ SON VİRAJI "YENİ HİKAYE ARAYIŞINDA" DİYEREK AÇIKLADI

İslam Memiş Hürriyet'teki yazısında, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için "son viraj" uyarısında bulundu.

Ocak ve Mart ayları arasındaki fiyat farklarına dikkat çeken Memiş, 10 gramlık bileziğin Ocak'ta 75 bin 600 lirayken Mart'ta 64 bin 500 liraya gerilediğini (11 bin 100 TL fark), çeyrek altının 13 bin 380 liradan 11 bin 360 liraya (2 bin 20 TL fark), yarım altının ise 26 bin 760 liradan 22 bin 720 liraya (4 bin 40 TL fark) düştüğünü belirtti.

Piyasanın şu an yükseliş için bir bahane aradığını vurgulayan Memiş, "Piyasa artık yeni bir hikâye arayışında. Her ne kadar savaş gerilimi petrol karşısındaki varlıkları baskılasa da, piyasa eskisi gibi sert tepki vermiyor. Ondan sebep bu haftaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum" değerlendirmesini yaptı.

İran masaya oturacak mı? Altın cevap bekliyor

Altında ana hikâyenin yönünün yukarı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, ons altın tarafında 4 bin 740 dolar, gümüşte ise 77 dolar seviyelerinin güçlü destek noktaları olduğunu ifade etti. Altın tarafındaki asıl hedefin 5 bin doların üzeri olduğunu söyleyen Memiş, kısa vadeli manipülasyon fiyatlamalarına rağmen enflasyon tahminlerindeki yükselişin yönü yukarıda tuttuğunu belirtti. Temmuz ayında 10 gramlık bileziğin tekrar 75 bin 600 lira seviyelerine dönebileceği öngörüsünde bulunan uzman, hızlı toparlanmaların düşüşler kadar yavaş olmayabileceği konusunda yatırımcıyı uyardı.

ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLARI UYARDI

Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle takı geleneğinin yerini yavaş yavaş TL'ye bıraktığını belirten Memiş, düğün yapacak çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

Düğün altınlarına güvenerek borçlanılmamalı ve takılar hemen nakde çevrilmemeli.

TL borçlanıp mevcut altınları ev almak gibi yatırımlarda değerlendirmek daha karlı olabilir.

Altın borcu olanlar kapatmak için elini çabuk tutmalı ve kesinlikle altın üzerinden borçlanmamalı.

"BU HAFTA 'TERS KÖŞE' YAPABİLİR"

Küresel piyasalarda bu hafta önemli bir veri akışı olmadığını, tüm dikkatin Ortadoğu'daki gelişmelere odaklandığını söyleyen Memiş, düşüşlerin derinleşmeyebileceğini ve piyasanın "ters köşe" yaparak yükselişe geçebileceğini belirtti.

23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle borsaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş'in bu hafta takip ettiği bant aralıkları ise şöyle: