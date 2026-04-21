Altın yükselir mi? Her şey barış masasına bağlı

Altın, diplomatik hamlelerin gölgesinde değer kaybediyor. ABD ile İran arasında bu hafta içinde yapılması öngörülen olası barış görüşmeleri, piyasalardaki risk algısını düşürerek fiyatları geriletti. Doların güçlenmesi ise altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırarak alım gücünü zorlayan bir tabloyu beraberinde getirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SERT GERİLEME

Küresel piyasalarda spot altın, salı günü yüzde 0,5 oranında bir kayıpla ons başına 4 bin 814dolar seviyesine kadar çekildi.

Bu geri çekilme, fiyatların pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşmasının ardından düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

İç piyasada da durum farksız değil. Gram altın fiyatları güne düşüşle merhaba dedi. Yüzde 0,5’lik değer kaybı yaşayan gram altın, 6 bin 923 lira seviyesinden işlem görüyor. Diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için doların yükselmesi, altını daha maliyetli bir hale getirirken, Türkiye’deki tüketiciler için de belirsizliği tırmandırıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ İSLAMABAD’DA

Piyasalarda tüm dikkatler Pakistan’ın başkenti İslamabad’a çevrilmiş durumda. CNBC-e'de yer alan habere göre Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yatırımcıların ABD ve İran arasındaki planlanan temasların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve kalıcı bir ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağına odaklandığını vurguladı.

Rodda’nın analizine göre:

Görüşmelerden bir uzlaşı çıkması halinde petrol fiyatlarındaki düşüş altını destekleyebilir.

Ancak masadan bir sonuç alınamaması durumunda piyasalarda yeniden sert dalgalanmalar yaşanabilir.

PETROL VE ENFLASYON DENKLEMİ

Barış görüşmelerine dair beklenti petrol fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi. Yatırımcılar Orta Doğu’dan arzın artabileceği ihtimalini fiyatlarken, petrol fiyatlarındaki düşüş üretim ve taşımacılık maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Normal şartlarda altın enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak görülse de, mevcut yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan diğer finansal araçları milyonlarca yatırımcı için daha cazip kılarak altının cazibesini sınırlandırıyor.

İRAN'DAN GÖRÜŞME SİNYALİ

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran yönetiminin ABD ile Pakistan’da yapılacak barış görüşmelerine katılma konusunu değerlendirdiğini ifade etti. İslamabad yönetiminin, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmaya yönelik attığı adımlar, bu diplomatik sürecin önünü açan en kritik unsur olarak değerlendiriliyor.

ATEŞKES SÜRESİ DOLUYOR: RİSKLER MASADA

Enerji piyasalarını sarsan ve binlerce can kaybına yol açan çatışmalarda ilan edilen iki haftalık ateşkes süreci bu hafta doluyor. Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 8’lik bir gerileme kaydedilmişti. Uzmanlar, ateşkes sonrası sürecin piyasalar için yeni bir sınav olacağı görüşünde.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altınla birlikte diğer kıymetli madenlerde de hareketlilik sürüyor:

Gümüş: Yüzde 0,6 düşüşle 79,40 dolar.

Platin: Yüzde 0,7 düşüşle 2.074 dolar.

Paladyum: Yüzde 0,3 yükselişle 1.556,16 dolar seviyelerinde seyrediyor.