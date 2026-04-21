Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı yatırımı Cezayir'e yaptı

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve stratejik yatırımları yönetmekle görevli olan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yönetim kurulunda oturan Fuat Tosyalı'nın, kendi şirketine ait dev yatırımı Türkiye’ye getirmemesi dikkat çekti.

2,5 MİLYAR DOLARLIK TESİS

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın aktardığı bilgilere göre, Tosyalı Holding Cezayir’deki üretim kapasitesini artırmak için kolları sıvadı.

Tosyalı Holding'in Cezayir'de inşasına devam ettiği yeni tesisin ilk etap yatırım bedeli tam 2,5 milyar dolar. Bu dev yatırım tamamlandığında:

Sıvı çelik üretim kapasitesi 3 milyon ton artacak.

700 bin tonluk kapasite doğrudan otomotiv sektörü için yüksek kaliteli çelik üretimine ayrılacak.

Tesiste binlerce Cezayirli iş sahibi olacak; toplam istihdamın 6 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Bu durum, Türkiye'de iş arayan milyonlarca kişi ve üretim bekleyen sanayi çevrelerinde "Yatırım neden buraya gelmedi?" sorusunu gündeme getirdi.

CEZAYİR TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Yatırımın en dikkat çekici yanı ise Türkiye’deki üretimin Cezayir’in gerisinde kalacak olması. Cezayir yatırımı bittiğinde Tosyalı’nın bu ülkedeki yıllık üretimi 9,5 milyon tona ulaşarak, Türkiye’deki 7 milyon tonluk kapasitesini sollayacak.

Daha da önemlisi, bu tesiste üretilip dünyaya ihraç edilecek ürünlerin vergisi Türkiye Cumhuriyeti kasasına değil, Cezayir hükümetine ödenecek. Ucuz enerji fiyatları nedeniyle cazibesi artan Cezayir, Türk sanayicisini kendine çekerken, Türkiye büyük bir gelir ve üretim fırsatını elinden kaçırmış oldu.

"İTHALAT BİR ZEHİRDİR" DEDİ, YATIRIMI DIŞARIYA YAPTI

Fuat Tosyalı, Türkiye'de yatırım yapmamasının gerekçesini açıklarken aslında ülkenin yatırım çekememe sorununu da itiraf etti.

Türkiye'deki kapasite kullanım oranlarının yüzde 85'ten yüzde 60'lara düştüğünü belirten Tosyalı, Uzak Doğu’dan gelen düşük fiyatlı (dampingli) ürünlerin yerli sanayiyi boğduğunu savundu.

Tosyalı’nın dikkat çeken ifadeleri şöyle:

“Türkiye, Uzak Doğu’dan gelen dampingli ürünlerin baskısı altında. Bunu ne yeterince anlatabiliyoruz ne de önleyebiliyoruz. Böyle bir ortamda yeni yatırım düşünmek bugün için kolay değil. İthalat kontrolsüz yapıldığında sanayi için zehirdir. Bizim Çinli yatırımcıya da, Çin ürününe de ihtiyacımız yok. Türkiye’nin bu ‘ithalata dayalı ihracat’ yapısından bir an önce kurtulması şart.”

VARLIK FONU'NUN AMACIYLA ÇELİŞKİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF), resmi kuruluş amacı olarak "Türkiye'nin stratejik varlıklarını yönetmek ve yatırımlara kaynak sağlamak" ilkesini benimsiyor.

Ancak fonun yönetiminde bulunan bir iş insanının, Türkiye’deki sanayi ortamını "zehirli" bularak milyarlarca dolarlık kaynağı ve binlerce kişilik istihdamı yurt dışına taşıması dikkat çekti.