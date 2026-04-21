Kapasite kullanımında 3 ay sonra iyimserlik sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini paylaştı. 1.752 iş yerinin katılımıyla hazırlanan rapora göre, fabrikaların üretim gücünü kullanma oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Her ne kadar üç aylık düşüş serisi bozulmuş olsa da, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler (KKO-MA) yerinde sayarak yüzde 74,0 seviyesinde sabit kaldı.

GEÇEN YILA GÖRE FABRİKALAR DAHA BOŞ

2025 yılının Nisan ayında yüzde 74,6 olan mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanımı, bu yıl 0,6 puan gerileyerek yüzde 74,0’a düştü. Yani sanayi, geçtiğimiz yıla oranla daha düşük bir tempoda çalışıyor.

TÜTÜN ZİRVEDE, MAKİNE VE DERİ DİPTE

Sektörel bazda en yüksek kapasite kullanımı yüzde 85,0 ile tütün imalatında gerçekleşti. Tütünü şu sektörler izledi:

Ağaç ürünleri: %84,5

Kağıt sektörü: %82,6

Eczacılık ürünleri: %79,2

Buna karşın, sanayinin ana damarları olan ve katma değer üreten sektörlerde tablo oldukça karanlık. En düşük kapasite kullanımı yüzde 59,7 ile deri sektöründe kaydedilirken, içecek sektörü %62,9 ve stratejik öneme sahip makine-ekipman sektörü ise sadece %65,3 kapasiteyle çalışabildi.

TÜKETİM MALLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Mal gruplarına göre yapılan analizde, halkın doğrudan tüketimine yönelik malların üretiminde iştahsızlık olduğu görülüyor:

Tüketim Malları: Yüzde 71,7’den %71,5’e geriledi.

Dayanıksız Tüketim Malları: Yüzde 72,4’ten %72,0’ye düştü.

Yatırım Malları: Yüzde 69,5’ten %70,3’e yükselerek sınırlı bir iyileşme gösterdi.