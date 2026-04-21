Kapasite kullanımında 3 ay sonra iyimserlik sinyali

Yayınlanma:
İmalat sanayinde üç aydır devam eden kan kaybı nisan ayında durdu ve kapasite kullanım oranları hafif bir yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini paylaştı. 1.752 iş yerinin katılımıyla hazırlanan rapora göre, fabrikaların üretim gücünü kullanma oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Sanayici kötümser! Ekonomiye güven 7 ayın dibinde!Sanayici kötümser! Ekonomiye güven 7 ayın dibinde!

Her ne kadar üç aylık düşüş serisi bozulmuş olsa da, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler (KKO-MA) yerinde sayarak yüzde 74,0 seviyesinde sabit kaldı.

GEÇEN YILA GÖRE FABRİKALAR DAHA BOŞ

2021/11/01/seymen-cop-gazi-enerji-uretim-tesisi-imamoglu.jpg

2025 yılının Nisan ayında yüzde 74,6 olan mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanımı, bu yıl 0,6 puan gerileyerek yüzde 74,0’a düştü. Yani sanayi, geçtiğimiz yıla oranla daha düşük bir tempoda çalışıyor.

TÜTÜN ZİRVEDE, MAKİNE VE DERİ DİPTE

Sektörel bazda en yüksek kapasite kullanımı yüzde 85,0 ile tütün imalatında gerçekleşti. Tütünü şu sektörler izledi:

Ağaç ürünleri: %84,5

Kağıt sektörü: %82,6

Eczacılık ürünleri: %79,2

Buna karşın, sanayinin ana damarları olan ve katma değer üreten sektörlerde tablo oldukça karanlık. En düşük kapasite kullanımı yüzde 59,7 ile deri sektöründe kaydedilirken, içecek sektörü %62,9 ve stratejik öneme sahip makine-ekipman sektörü ise sadece %65,3 kapasiteyle çalışabildi.

TÜKETİM MALLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2021/11/04/seluloz-uretimi.jpg

Mal gruplarına göre yapılan analizde, halkın doğrudan tüketimine yönelik malların üretiminde iştahsızlık olduğu görülüyor:

Sanayi üretiminde cılız toparlamaSanayi üretiminde cılız toparlama

Tüketim Malları: Yüzde 71,7’den %71,5’e geriledi.

Dayanıksız Tüketim Malları: Yüzde 72,4’ten %72,0’ye düştü.

Yatırım Malları: Yüzde 69,5’ten %70,3’e yükselerek sınırlı bir iyileşme gösterdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Ekonomi
Bilim ısıyı dışarı atmanın yolunu buldu! Klima açmadan arabada 6 derece serinlik
Bilim ısıyı dışarı atmanın yolunu buldu! Klima açmadan arabada 6 derece serinlik
Her market rafında var! Kozmetik devine soruşturma
Her market rafında var! Kozmetik devine soruşturma