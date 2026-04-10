Sanayi üretiminde cılız toparlama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021=100 referans yıllı Sanayi Üretim Endeksi Şubat 2026 sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Verilere göre sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 oranında bir artış kaydetti.

Aylık bazda bakıldığında ise Ocak ayındaki keskin düşüşün ardından Şubat ayında yüzde 2,6’lık bir yükseliş görüldü. Ancak alt sektörlerdeki veriler, bu artışın tüm sektörlere yayılmadığını ve enerji tarafında ciddi bir kan kaybı yaşandığını ortaya koydu.

ENERJİ ÜRETİMİNDE KORKUTAN DÜŞÜŞ

Sanayinin alt sektörleri detaylı incelendiğinde, enerji ve altyapı grubundaki negatif seyir dikkat çekti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi, Şubat 2026’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azaldı.

Enerji sektöründeki bu gerileme aylık bazda daha sert hissedildi; elektrik ve gaz üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,6 gibi ciddi bir düşüş kaydetti.

İMALAT SANAYİNDE SINIRLI HAREKETLİLİK

Sanayinin lokomotifi sayılan imalat sanayi sektörü endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4’lük bir artış yaşandı. Aylık bazda ise imalat sanayi yüzde 3,3 oranında yükselerek endeksi yukarı çeken ana unsur oldu.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise yıllık bazda yüzde 4,1, aylık bazda ise yüzde 0,4 oranında artış göstererek sınırlı bir büyüme performansı sergiledi.