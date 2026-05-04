Petrolde kriz büyük! BAE OAPEC'ten de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve genişletilmiş yapısı olan OPEC+’tan kopma hamlesinin ardından, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden (OAPEC) de resmen çekildi.

Son dakika | Küresel enerji piyasasında deprem! BAE, OPEC'ten ayrılıyor

ÖRGÜTTEN YAZILI AÇIKLAMA

OAPEC, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üyelikten ayrılma kararına ilişkin yazılı bir bilgilendirme yayımladı. Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin çekilme kararını içeren resmi yazıyı Bakanlar Konseyi dönem başkanı olan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrılık sürecine dair şu detaylara yer verildi:

"OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi."

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Genel Sekreterlik, BAE'nin örgüt çatısı altında bulunduğu süre boyunca petrol ve enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı destekleri takdirle karşıladığını belirtti.

Üye ülkeler arasındaki bütünleşmeyi ve dayanışmayı artırmaya yönelik faaliyetlerin devam edeceği vurgulanırken, stratejik programlar ve girişimler vasıtasıyla ortak çıkarların savunulacağı teyit edildi.

OPEC VE OPEC+ İLE BAŞLAYAN AYRILIK SİLSİLESİ

Birleşik Arap Emirlikleri, bu karardan hemen önce küresel petrol arzını yöneten en büyük yapı olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi örgüt dışı üreticileri de kapsayan OPEC+ üyeliklerinden 1 Mayıs itibarıyla ayrılma kararı aldığını ilan etmişti.

OAPEC’ten çekilme adımıyla birlikte BAE, bölgesel ve küresel tüm petrol ittifaklarından eş zamanlı olarak ayrılmış oldu.