Emekli promosyon yarışında bankalar vites yükseltti: Yeni rakamlar açıklandı

Emekli banka promosyonlarına ilişkin son gelişmeler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartı kullanımı gibi ek koşullar karşılığında promosyon miktarlarını artırabiliyor. Genellikle 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü ile verilen emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte ek fırsat ve avantajlarla daha cazip hale geliyor.

BANKALAR TEK TEK TUTARLARI AÇIKLADI

Bankalar, Mayıs ayı emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara sunulan nakit promosyonlar ve ek avantajlarla birlikte rekabet yeniden hızlandı. İşte bankaların güncel teklifleri:

AKBANK

Promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam faydayı 100.000 TL’ye kadar ulaştırıyor.

20.000 TL temel nakit promosyona ek olarak, fatura talimatları ve kart harcamalarına bağlı olarak 50.000 TL'ye varan nakit ödül ve avantajlı kredi imkanları sunuluyor.

ING

Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor. Ek kampanyaların dahil edilmesiyle toplam fayda 32.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

15.000 TL'ye varan temel nakit promosyonun yanı sıra, fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcama sözü veren emeklilere toplamda 30.000 TL'ye varan bir paket sunuyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını taşıyan müşterileri için 2026 yılı güncel nakit promosyon tutarını 27.000 TL olarak duyurdu.

İŞ BANKASI

15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, kart kullanımı ve ücretsiz bankacılık işlemleri gibi avantajlarla toplam 25.000 TL değerinde bir kampanya yürütüyor.

GARANTİ BBVA

15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka; bonus, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek işlemlerle toplam avantajı 25.000 TL'ye tamamlıyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI

Maaş aralığına göre kademeli bir ödeme sistemi uygulayan bu bankalarda, en düşük promosyon tutarı 5.000 TL'den başlarken, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL'ye kadar çıkıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli promosyonu alırken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

1. MAAŞ ALMA TAAHHÜDÜ

Promosyon almak için genellikle belirli bir süre (çoğunlukla 3 yıl) maaşınızı aynı bankadan alma taahhüdü vermeniz gerekir. Bu süre boyunca maaşınızı başka bir bankaya taşımak promosyonun geri alınmasına yol açabilir.

2. EK KOŞULLAR VE TALİMATLAR

Otomatik fatura ödeme talimatı

Kredi kartı kullanımı

Dijital bankacılık işlemleri

Bankalar, promosyon tutarını artırmak için ek şartlar koyabilir. Bu şartları önceden bilmek önemlidir.

3. KAMPANYA ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Promosyon kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarını kontrol etmek gerekir. Bazı kampanyalar sınırlı süreyle geçerlidir.

4. PROMOSYON TUTARLARI VE MAAŞ MİKTARI

Promosyon miktarı, emekli maaşınızın tutarına göre değişebilir. Yüksek maaş alan emekliler daha yüksek promosyon alabilir.

5. BANKALAR ARASI KARŞILAŞTIRMA

Farklı bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını karşılaştırarak en uygun ve avantajlı teklifi seçmek önemlidir.

6. SÖZLEŞME VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Promosyonun nasıl ödeneceğini ve taahhüt süresi boyunca maaşın taşınması durumunda geri ödeme koşullarını mutlaka kontrol edin.