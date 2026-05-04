Emekli olup çalışanlar dikkat! İsa Karakaş 'SGK belinizi bükmesin' diyerek açıkladı

Emekli olup çalışmak durumunda olan vatandaşların dikkat etmesi gereken detayları SGK Başmüfettişi İsa Karakaş anlattı. Malulen emekli olanlar için süreç diğer tüm emeklilerden farklı ilerlerken olası maddi zararların önüne geçmek için yapılması gerekenleri 'SGK belinizi bükmesin' diyerek açıkladı.

Emekli maaşıyla geçinmenin neredeyse imkansız hale gelmesi vatandaşları yeniden çalışmaya itiyor. Ancak sosyal güvenlik sistemi, emekli olduktan sonra çalışma hayatına dönen vatandaşlar için farklı kurallar barındırıyor.

Özellikle sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli olanların işe girmesi durumunda maaşlarının kesilmesi ve sonrasında yaşanabilecek mali yaptırımlar, bilgi eksikliği nedeniyle birçok kişiyi mağdur edebiliyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emekli aylığı alırken sosyal hayata dönen veya sağlığı düzelen sigortalılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR DİKKAT!

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısına göre; malulen emekli aylığı alanların çalışmaya başlaması durumunda maaşları doğrudan kesiliyor.

Karakaş, hem eski SSK hem de güncel SGK mevzuatının bu konuda net olduğunu belirterek; ister Türkiye’de ister yurt dışında çalışmaya başlanılsın, aylığın işe giriş tarihini takip eden ay başından itibaren durdurulduğunu vurguladı.

Sistemdeki ayrım ise sigorta giriş tarihine göre şekilleniyor: 2008 yılından sonra ilk kez sigortalı olanlar çalışmaya başladıkları an sadece malullük değil, engelli ve normal emekli maaşlarına da veda etmek zorunda kalıyor.

Ancak 2008 öncesi girişliler, malulen emeklilik hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem maaşlarını hem de iş yerinden aldıkları ücreti bir arada alabiliyorlar.

SGK BELİNİZİ BÜKMESİN

İsa Karakaş, malulen emeklilerin kontrol muayenesi süreçlerine ve bildirim yükümlülüklerine dair hayati uyarılarda bulundu.

Sağlığı düzelen kişilerin SGK Sağlık Kurulu tarafından "artık malul değilsin" şeklinde raporlanması durumunda aylıklarının kesileceğini belirten Karakaş, kontrol muayenesine gitmeyenlerin veya vefat durumunda usulüne uygun hareket etmeyenlerin hak kaybına uğrayacağını ifade etti.

Maddi zararlardan korunmak için "yersiz ödeme" riskine dikkat çeken Karakaş, şunları kaydetti:

“Malulen emekli aylığı alırken çalıştığı sonradan tespit edilenlerden, ödenen paralar faiziyle birlikte yüklü bir fatura olarak geri alınır. 'Kaçak çalışırım, SGK'nın ruhu duymaz' diyenlerin vay haline.”

Karakaş, malullük aylığının "çalışamayanın asası" olduğunu belirterek, işe girenlerin SGK’ya bildirim yapmayı ihmal etmemesi gerektiğini, aksi takdirde biriken borçların vatandaşın belini bükeceğini hatırlattı.

