SGK Başuzmanı açıkladı: Emeklinin temmuz zammı kursağında kaldı

Türkiye'deki milyonlarca emekli için temmuz ayı yaklaşırken, maaş güncelleme hesapları mutfaktaki yangının gölgesinde kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ve her geçen gün artan yaşam maliyetleri, maaşlara yapılan zamların etkisini daha hesaplara yatmadan silip süpürüyor. Ocak 2026’da verilen %12,19’luk artış, şimdiden hayat pahalılığı karşısında hükmünü yitirmiş durumda.

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyu köşesine taşıyarak emeklilerin beklentilerini ve Ankara’daki güncel durumu değerlendirdi.

ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN %10’U AŞTI

Yılın ilk üç ayına ait veriler, emeklinin alım gücündeki yıkımı rakamlarla tescilledi. TÜİK tarafından ilan edilen kümülatif verilere göre:

Ocak ve Şubat Toplamı: %7,95

Mart Verisi Dahil: %10,04

Bu tabloya göre, bugün itibarıyla her Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) emeklisinin maaşında %10,04 oranında bir güncelleme hak olarak kesinleşti. Ancak bu oran, sadece geçmiş üç ayın kaybını temsil ediyor.

NİSAN VERİSİ VE ENERJİ FIRTINASI: ASIL DARBE YOLDA

Ekonomi çevrelerinde "mihenk taşı" olarak kabul edilen nisan ayı enflasyon verisi, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. İsa Karakaş, küresel jeopolitik gerginliklerin etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının yarattığı maliyet yükünün, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Uzmanlar, enerji fırtınasının nisan verisiyle birlikte emeklinin temmuz zammını daha da eritmesinden endişe ediyor.

ZAM ORANI %18’DE KALABİLİR, SEYYANEN ZAM İSE "HAYAL"

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası finans kuruluşlarının projeksiyonlarına göre, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında seyretmesi bekleniyor. Ancak bu oran, yıllardır kemer sıkan halkın beklentisinin çok uzağında.

İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığına göre; savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçe gösterilerek, yasal enflasyon farkı dışında ilave bir seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali şimdilik uzak bir "hayal" olarak görülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 'SOSYAL YARDIM' RİSKİ

Asıl büyük tehlike ise "en düşük emekli maaşı" uygulamasında yaşanabilir. Hükümetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece "sosyal yardıma muhtaç" olduğu tespit edilenlere destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riski taşıyor. Seçim öncesi bu riskin göze alınıp alınmayacağı veya hangi emekliye nasıl bir destek verileceği konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

İNTİBAK VE REFORM 2027’YE Mİ KALDI?

Sistemin sürdürülebilirliği için elzem görülen; intibak yasası, milli gelir artışının maaşlara tam yansıması ve seyyanen zam gibi formüllerin 2027 vizyonuna havale edilmesi, emeklilerin en az bir yıl daha enflasyon canavarı karşısında kemer sıkmak zorunda kalacağını kanıtlıyor.