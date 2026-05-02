Altın hüsrana uğrattı kazanç beklenmedik yerden geldi

Nisan ayı yatırım karnesi belli oldu. Borsa İstanbul %12,91 ile kâğıt üzerinde zirveye otursa da, halkın en çok tercih ettiği altın, dolar ve mevduat faizi, enflasyonun gerisinde kalarak tüketiciyi hüsrana uğrattı. Petrol fiyatlarındaki tırmanış ise mutfaktaki yangının daha da büyüyeceğinin işareti oldu.

Altında büyük zarar! 24 bin lira çöp oldu

Küresel piyasalar nisan ayını Ortadoğu kaynaklı belirsizliklerin ve enerji krizinin gölgesinde geride bıraktı. Mart döneminde %40’ı aşan bir sıçrama yapan petrol fiyatları, nisan ayında da durulmadı. %7,60 oranında prim yapan petrol, ayı 111 dolar seviyesinden tamamladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, mayıs ayına girilirken tüm dikkatler bölgedeki jeopolitik gerginliklere çevrildi. Haftanın son işlem gününde İran’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yeni bir teklif ilettiği yönündeki iddialar, müzakere umutlarını yeşertti. Bu iyimser hava ile petrol fiyatları cuma günü 108,75 dolara kadar gevşedi ancak kalıcı bir rahatlama sağlanamadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: PETROLDE 150 DOLAR TEHLİKESİ

Nisan ayının başında "ateşkes" ilan edilmesine karşın, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kalıcı anlaşmaya kadar sürdüreceğini açıklaması piyasalardaki en büyük risk faktörü olmaya devam ediyor. Dünya enerji arzı için hayati önem taşıyan boğazdaki iki aylık tıkanıklık sebebiyle küresel ham petrol arzında milyar varilin üzerinde kayıp yaşandığı ifade ediliyor.

ABD merkezli yatırım bankası Citi tarafından hazırlanan analizde, Hürmüz Boğazı’nın haziran ayı sonuna kadar kapalı kalması durumunda petrol fiyatlarının 150 dolar seviyesine fırlayabileceği uyarısı yapıldı. Bu durum, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enerji faturasının daha da ağırlaşması anlamına geliyor.

KÜRESEL ENFLASYON ŞAHA KALKTI, FAİZ İNDİRİMİ HAYAL OLDU

Enerji maliyetlerindeki bu önlenemeyen yükseliş, dünya genelinde enflasyonu yukarı yönlü itiyor. ABD’de mart ayı itibarıyla yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %3’ün üzerine çıkarak son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu tablo sonrası gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu. Kurul içindeki 4 üyenin "parasal gevşeme" karşıtı tutum sergilemesi, faiz indirimi bekleyen piyasaların umutlarını zayıflattı.

İÇ PİYASADA ENFLASYON KISKACI

Yurt içinde ise nisan ayının ana gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararıydı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini %37 düzeyinde sabit bıraktı. TCMB’nin bir sonraki toplantısı haziran ayında yapılacak; ancak o vakte kadar nisan ve mayıs ayı enflasyon verileri piyasanın rotasını belirleyecek.

Nisan ayı TÜFE verisinin 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanması beklenirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan öncü veriler durumun vahametini ortaya koydu. İTO verilerine göre İstanbul’da aylık enflasyon nisanda %3,74 oranında artış gösterdi.

YATIRIM ARAÇLARINDA NİSAN TABLOSU

Nisan ayında yatırım araçlarının performansı, borsa dışında kalan milyonların parasının değer kaybettiğini belgeledi:

BİST 100: %12,91

TL Mevduat: %3,60

Euro: %3,21

Dolar: %1,70

Gram Altın: %0,07