Suudi şirketle anlaşma yapıldı: 30 yıl alım garantisi!

Yayınlanma:
Türkiye’nin rüzgar ve güneşini Suudi Arabistanlı şirketlere açan uluslararası anlaşma Meclis’e sunuldu. 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak santrallerden üretilecek elektrik için halkın cebinden çıkacak dövizle tam 30 yıl boyunca alım garantisi verildi.

Suudi Arabistan merkezli şirketlerin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmasına olanak sağlayan anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletildi. 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükûmeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükûmetlerarası Anlaşma", toplamda 5.000 MW (Megavat) kurulu güce ulaşacak projeleri kapsıyor.

SİVAS VE KARAMAN’DA DEV GÜNEŞ TARLALARI

Anlaşmanın ilk basamağında Suudi şirketler Sivas ve Karaman illerinde faaliyete geçecek. Her iki ilde de 1.000 MW olmak üzere toplamda 2.000 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak.

Projenin toplam yatırım bedelinin 2 milyar dolar civarında olması beklenirken, tüm maliyetin dış finansman yoluyla karşılanacağı ifade edildi.

30 YIL BOYUNCA FATURALAR GARANTİYE BAĞLANDI

Anlaşmanın en kritik maddesi ise üretilecek elektriğin pazarlanması noktasında ortaya çıkıyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), bu santrallerde üretilecek enerji için 30 yıl süresince alım garantisi taahhüt etti. Ancak 30 yıllık bu uzun sürenin sonunda EÜAŞ’ın santralleri devralma hakkı bulunacak. 2028 yılında tam kapasiteyle işletmeye alınması hedeflenen santrallerin, yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği hesaplanıyor.

HEDEF 120 BİN MEGAVAT AMA BEDELİ KİM ÖDEYECEK?

Anlaşma gerekçesinde, küresel enerji krizleri ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle yerli kaynakların önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin mevcut durumda yaklaşık 30 bin MW olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü, 2035 yılına dek 120 bin MW seviyesine çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası ortaklıkların şart olduğu savunulurken, Suudi Arabistan ile yapılan bu anlaşmanın da stratejik bir adım olduğu iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

