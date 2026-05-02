İhracat verileri açıklandı: Kur ve teşvik etkisi

Türkiye’nin dış ticaret karnesi açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ordu’da düzenledikleri toplantıda nisan ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Yapılan açıklamalara göre 2026 yılının dördüncü ayında Türkiye, 25,4 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

"EN YÜKSEK İKİNCİ AYLIK DEĞER"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,3 düzeyinde yükseldiğini belirtti. Bolat, "2026 Nisan ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle en yüksek nisan ayı ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedilmiştir. 2025 yılı nisan ayında bu rakam 20 milyar 779 milyon dolardı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, nisan ayında 4,6 milyar dolarlık net bir artış yaşandığını ifade ederken, bu yükselişte takvim ve döviz paritesi etkisinin olduğunu kabul etti. Bolat, bölgedeki savaş ortamına rağmen bu ivmenin dikkat çekici olduğunu savundu.

KÖRFEZ PAZARINDA ŞAŞIRTAN ARTIŞ

Verilere göre, özellikle Körfez ülkelerine yönelik dış satışlarda bir önceki aya göre yüzde 60’lık bir sıçrama yaşandı. Bölge ülkeleriyle yapılan ticaretin detayları şu şekilde:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Yüzde 122,7 artışla 912 milyon dolar.

Katar: Yüzde 269,1 artışla 33 milyon dolar.

Bahreyn: Yüzde 1251,2 artışla 28 milyon dolar.

Kuveyt: Yüzde 202,4 artışla 32 milyon dolar.

Irak: Yüzde 25,7 artışla 829 milyon dolar.

İran: Yüzde 66,9 artışla 220 milyon dolar.

Umman: Yüzde 36,6 düşüşle 19 milyon dolar.

OTOMOTİV LİDERLİĞİNİ KORUYOR

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı Mustafa Gültepe, ilk dört aylık ihracatın 88,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Gültepe, nisan ayında tüm sektörlerin artış gösterdiğini belirterek lider sektörleri sıraladı:

Otomotiv: 3,9 milyar dolar.

Kimyevi Maddeler: 3,1 milyar dolar.

Elektrik ve Elektronik: 1,8 milyar dolar.

Hazır Giyim: 1 milyar 451 milyon dolar.

Çelik: 1 milyar 438 milyon dolar.

Gültepe, geçen ay toplamda 1018 firmanın ilk kez ihracat sahnesine çıktığını ve bu yeni oyuncuların ekonomiye 122 milyon dolarlık katkı sunduğunu ekledi. Ayrıca döviz paritesindeki değişimlerin ihracat rakamına nisan ayında 435 milyon dolarlık bir "katkı" sağladığı da belirtildi.

ALMANYA VE ABD YİNE İLK SIRADA

Türkiye’nin en çok dış satış yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, ABD (Amerika Birleşik Devletleri), İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya oldu. Toplamda 166 ülke ve bölgeye yapılan satışların arttığı, 54 bölgede ise gerileme yaşandığı kaydedildi. İran savaşı sebebiyle mart ayında durma noktasına gelen Körfez ihracatının, nisan ayında yeniden hareketlenmesi dikkat çekti.

MEHMET ŞİMŞEK TABLODAN MEMNUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise verilere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:

"İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı. Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz."