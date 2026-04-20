İhracatta büyük düşüş! Savaş Türkiye ekonomisini de vurdu

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ait ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye’nin dış satımı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 63 milyar 279 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bakanlık, bu düşüşün temel nedenlerini bölgede 50 gündür devam eden "Körfez Savaşı" ve "takvim etkisi" olarak açıkladı.

İSTANBUL’DA %21,7’LİK DEVASA ÇÖKÜŞ

Yayınlanan verilere göre, Türkiye’nin en çok ihracat yapan şehri olan İstanbul’da tam bir "ticaret depremi" yaşanıyor. 2025 yılı Mart ayında 4 milyar 876 milyon dolar ihracat yapan İstanbul, 2026’nın aynı ayında sadece 3 milyar 816 milyon dolarda kaldı.

Yüzde 21,7’lik bu devasa gerileme, sadece bir veri değil; binlerce işletmenin ve milyonlarca çalışanın üretim çarklarının yavaşlaması anlamına geliyor.

SANAYİ ŞEHİRLERİ DARBOĞAZDA

İhracatta ilk beşte yer alan illerin Mart ayı performansı, ekonomideki tıkanıklığı gözler önüne serdi:

İSTANBUL: 3 milyar 816 milyon dolar (Yüzde 21,7 azalış)

KOCAELİ: 3 milyar 159 milyon dolar (Yüzde 1,6 azalış)

İZMİR: 2 milyar 8 milyon dolar (Yüzde 4,5 azalış)

BURSA: 1 milyar 746 milyon dolar (Yüzde 0,1 azalış)

ANKARA: 1 milyar 192 milyon dolar (Yüzde 2,1 artış)

Mersin’de yüzde 14,6, Manisa’da yüzde 14,7 ve Çorum’da yüzde 16,7’lik sert düşüşler, Anadolu sermayesinin de Körfez Savaşı’nın yarattığı enerji ve lojistik krizi altında ezildiğini gösterdi.

BAKANLIĞIN "40 İL" SAVUNMASI TOPLAMI KURTARAMADI

Bakanlık açıklamasında 40 ilde ihracatın arttığını ve 14 ilin 1 milyar dolar sınırını geçtiğini vurgulasa da, genel toplamdaki düşüş engellenemedi. 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolara geriledi. Sadece Mart ayı baz alındığında ise düşüş çok daha sarsıcı: Geçen yıl Mart’ta 23 milyar 406 milyon dolar olan dış satım, bu yıl 21 milyar 918 milyon dolara gerileyerek yüzde 6,4’lük kayıp yaşadı.

ARTIŞIN LİDERİ YALOVA VE ŞIRNAK OLDU

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında en fazla artış sağlayan iller ise şunlar oldu:

YALOVA: 120 milyon dolarlık artış

ŞIRNAK: 56 milyon dolarlık artış

KIRIKKALE: 43 milyon dolarlık artış

ELAZIĞ: 41 milyon dolarlık artış

DÜZCE: 39 milyon dolarlık artış