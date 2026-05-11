Bakır zirvede! Üç ay sonra ilk kez bu seviyede!

Bakır zirvede! Üç ay sonra ilk kez bu seviyede!
Yayınlanma:
Sanayinin kalbi olarak bilinen bakır fiyatları, dünyanın en büyük ham madde tüketicisi olan Çin'den gelen veriler ve üretim sahalarındaki aksamalarla son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Londra Metal Borsası (LME) bünyesinde işlem gören bakır fiyatları; Çin Halk Cumhuriyeti’nden yansıyan kuvvetli enflasyon rakamları ve madencilik devi Freeport’un Endonezya’daki faaliyetlerine ilişkin erteleme kararı sonrasında son üç ayın tepe noktasına ulaştı.

LME’de üç ay vadeli bakırın bedeli yüzde 0,34 oranında bir ivmeyle ton başına 13.618,50 dolara yükselerek çeyrek yılın en yüksek basamağına oturdu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafında ise en yoğun işlem gören bakır sözleşmesi yüzde 0,68’lik bir artışla ton başına 104.360 yuana fırladı.

Ekonomi çevreleri, Çin’de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisan periyodunda yıllık bazda yüzde 1,2 oranında, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise yüzde 2,8 oranında yükselmesini, sanayi metallerine yönelik talep beklentisini kuvvetlendiren bir unsur olarak yorumladı.

GRASBERG MADENİNDE GECİKME VE ARZ SIKIŞIKLIĞI

2025/12/23/bakir-1.jpg

Tedarik zincirindeki kırılganlık ise fiyatlardaki artışı tetikleyen bir diğer temel etken oldu. Madencilik şirketi Freeport, Endonezya’da bulunan Grasberg maden ocağında tam kapasite ile üretime geçiş tarihinin 2028 yılına kadar ötelenebileceğini ilan etti. Bu duyuru, bakır piyasasında ürün bulma zorluğu (arz sıkışıklığı) kaygılarını en üst seviyeye taşıdı.

Enerji giderlerindeki yukarı yönlü grafik ve İran merkezli çatışmaların yol açtığı küresel belirsizlik ortamı da, bakır piyasasındaki risk algısını ve fiyatlamaları doğrudan etkileyen faktörler arasında yerini korudu.

DİĞER BAZ METALLERDE SON DURUM VE PİYASA SEYRİ

2026/01/12/bakir6.webp

Bakırın öncülük ettiği bu yükseliş dalgası diğer temel metallere de şu şekilde yansıdı:

Londra Metal Borsası’nda (LME): Alüminyum yüzde 0,79, nikel yüzde 1,6, kalay yüzde 1,36, kurşun yüzde 0,18 ve çinko yüzde 0,05 oranında değer kazandı.

Şanghay Borsası’nda (SHFE): Alüminyum yüzde 0,70, nikel yüzde 0,56 ve kalay yüzde 1,06 oranında yükselirken; çinko yüzde 0,80, kurşun ise yüzde 0,15 oranında gerileme kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Ekonomi
İran geriliminden etkilendi: Borsa İstanbul'da düşüş
İran geriliminden etkilendi: Borsa İstanbul'da düşüş
İki dev banka tarih verdi: Ya çözülecek ya piyasalar yanacak!
İki dev banka tarih verdi: Ya çözülecek ya piyasalar yanacak!