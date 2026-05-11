Bakır zirvede! Üç ay sonra ilk kez bu seviyede!

Londra Metal Borsası (LME) bünyesinde işlem gören bakır fiyatları; Çin Halk Cumhuriyeti’nden yansıyan kuvvetli enflasyon rakamları ve madencilik devi Freeport’un Endonezya’daki faaliyetlerine ilişkin erteleme kararı sonrasında son üç ayın tepe noktasına ulaştı.

LME’de üç ay vadeli bakırın bedeli yüzde 0,34 oranında bir ivmeyle ton başına 13.618,50 dolara yükselerek çeyrek yılın en yüksek basamağına oturdu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafında ise en yoğun işlem gören bakır sözleşmesi yüzde 0,68’lik bir artışla ton başına 104.360 yuana fırladı.

Ekonomi çevreleri, Çin’de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisan periyodunda yıllık bazda yüzde 1,2 oranında, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise yüzde 2,8 oranında yükselmesini, sanayi metallerine yönelik talep beklentisini kuvvetlendiren bir unsur olarak yorumladı.

GRASBERG MADENİNDE GECİKME VE ARZ SIKIŞIKLIĞI

Tedarik zincirindeki kırılganlık ise fiyatlardaki artışı tetikleyen bir diğer temel etken oldu. Madencilik şirketi Freeport, Endonezya’da bulunan Grasberg maden ocağında tam kapasite ile üretime geçiş tarihinin 2028 yılına kadar ötelenebileceğini ilan etti. Bu duyuru, bakır piyasasında ürün bulma zorluğu (arz sıkışıklığı) kaygılarını en üst seviyeye taşıdı.

Enerji giderlerindeki yukarı yönlü grafik ve İran merkezli çatışmaların yol açtığı küresel belirsizlik ortamı da, bakır piyasasındaki risk algısını ve fiyatlamaları doğrudan etkileyen faktörler arasında yerini korudu.

DİĞER BAZ METALLERDE SON DURUM VE PİYASA SEYRİ

Bakırın öncülük ettiği bu yükseliş dalgası diğer temel metallere de şu şekilde yansıdı:

Londra Metal Borsası’nda (LME): Alüminyum yüzde 0,79, nikel yüzde 1,6, kalay yüzde 1,36, kurşun yüzde 0,18 ve çinko yüzde 0,05 oranında değer kazandı.

Şanghay Borsası’nda (SHFE): Alüminyum yüzde 0,70, nikel yüzde 0,56 ve kalay yüzde 1,06 oranında yükselirken; çinko yüzde 0,80, kurşun ise yüzde 0,15 oranında gerileme kaydetti.