İran geriliminden etkilendi: Borsa İstanbul'da düşüş

Haftanın son işlem günü olan Cuma gününü alıcılı bir tabloyla kapatan Borsa İstanbul (BİST), BIST 100 endeksinde günü yüzde 0,15’lik bir artışla 15.062,65 puandan noktalamış ve tarihinin en yüksek kapanış değerine ulaşmıştı.

Ancak yeni haftanın açılışında bu ivme yerini düşüşe bıraktı.

Borsa İstanbul rekor sonrası dinlenmede: Güne düşüşle başladı

Endeks, haftanın ilk seans açılışında bir önceki kapanış verilerine kıyasla 36,66 puan ve yüzde 0,24 oranında gerileyerek 15.025,99 puana çekildi. Sektörel bazda bakıldığında ise bankacılık endeksi yüzde 0,45 oranında değer yitirirken, holding endeksi ise değişim göstermeyerek yatay bir seyir izledi.

SEKTÖREL BAZDA SERT DÜŞÜŞ

Sektör endeksleri arasında yaşanan ayrışma dikkat çekici boyutlara ulaştı:

En çok kazandıran: Yüzde 1,30 yükselişle kimya, petrol ve plastik sektörü oldu.

En çok kaybettiren: Yüzde 9,06 gibi çok sert bir oranla finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Dünya genelindeki piyasalar, Orta Doğu bölgesinde tırmanışa geçen jeopolitik gerginliklerin etkisiyle haftaya belirsiz ve karışık bir tabloyla giriş yaptı.

TRUMP VE NETANYAHU’DAN SAVAŞA DEVAM SİNYALİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki diplomatik trafik, finansal piyasaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Taraflardan gelen birbiriyle çelişen beyanatlar, piyasalardaki risk algısının hala canlı olduğunu kanıtlıyor.

Borsanın şampiyonu da kaybettireni de belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda askeri operasyonların son bulması için ABD tarafından sunulan taslak metne İran’ın verdiği karşılığın "kabul edilemez" olduğunu ilan etti. Eş zamanlı olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın elinde hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu iddia etti. Netanyahu, daha yapılacak çok işleri olduğunu savunarak savaşın henüz noktalanmadığını ileri sürdü.

Milyonlarca yatırımcı, yaklaşık iki buçuk aydır süregelen bu savaşın sona ereceğine dair işaretleri fiyatlamaya çalışırken, son gelen açıklamalar müzakere masasının oldukça hassas ve kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Ekonomi analistleri, bugün yurt içinde takip edilecek kritik bir veri gündemi bulunmadığını, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) açıklanacak olan ikinci el konut satış rakamlarının izleneceğini bildirdi.

Teknik analiz açısından Borsa İstanbul'da (BİST) BIST 100 endeksi için şu seviyeler öne çıkıyor:

Destek Seviyeleri: 14.900 ve 14.800 puan.

Direnç Seviyeleri: 15.100 ve 15.200 puan.