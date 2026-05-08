Borsa İstanbul rekor sonrası dinlenmede: Güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul rekor yükselişinin ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 0,047 değer kaybeden Bist 100 endeksi -7,07 puan kaybederek açılışı 15 bin 033,18 puandan yaptı.
8 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|15.033,18
|Değişim
|%-0,047 (-7,07)
|Önceki kapanış
|15.040,25
|İşlem hacmi
|136.282.955 TL
|Saat
|9:55
8 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|IZINV
|80,30
|+10,00
|OZATD
|600,50
|+9,98
|BIGEN
|24,54
|+9,95
|BRMEN
|8,97
|+9,93
|PRZMA
|46,88
|+9,12
8 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DESA
|14,19
|-7,13
|TMPOL
|370,00
|-6,39
|AVOD
|4,86
|-5,63
|AZTEK
|4,70
|-5,43
|KLKIM
|34,00
|-5,24
8 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|HEKTS
|4,30
|163.203.232,00
|SASA
|3,35
|146.211.115,15
|BIGEN
|24,54
|112.170.916,68
|THYAO
|310,00
|90.693.910,00
|TUPRS
|262,00
|85.920.018,00
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.879,55 TL
Gram altın satış: 6.880,27 TL
8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 116,36 TL
Gram gümüş satış: 116,45 TL
8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3452 TL
Dolar satış: 45,3583 TL
Euro alış: 53,2104 TL
Euro satış: 53,2694 TL
Sterlin alış: 61,5170 TL
Sterlin satış: 61,6660 TL
8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
8 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
