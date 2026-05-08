Sanayi üretimi martta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. Veriler, sanayi çarklarının Mart ayında ivme kaybettiğini net bir şekilde ortaya koydu.

YILLIK BAZDA %1,1 DARALMA

Sanayi üretimi, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı. Sektörel bazdaki yıllık değişimler ise ekonominin farklı alanlarındaki ayrışmayı gözler önüne serdi:

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: %5,6 azaldı.

İmalat Sanayi: %1,3 azaldı.

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: %5,8 arttı.

AYLIK DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sanayi üretimi sadece yıllık değil, aylık bazda da kan kaybetti. Mart ayında bir önceki aya göre toplam üretim yüzde 0,8 oranında geriledi. Aylık bazda alt sektörlerin performansı şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: %1,6 azaldı.

İmalat Sanayi: %1,1 azaldı.

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: %3,9 arttı.