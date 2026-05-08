2.el elektrikli otomobil pazarında peynir ekmek gibi satılan modeller:

Elektrikli araç dünyasında kartlar yeniden karılıyor; artık sadece menzil, hız veya dev ekranlar değil, "satarken ne kadar edeceği" sorusu otomobil seçiminde birincil kriter haline geliyor. Son veriler, 2026 yılına girerken ikinci el pazarındaki değer kaybı savaşının galiplerini ve mağluplarını ilan ediyor.

Çin pazarındaki yaklaşık 41 milyonluk "yeni enerji" aracı havuzunda yapılan kapsamlı analiz, otomobil severler için çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Bir aracın teknolojik olması, onun cüzdan dostu kalacağı anlamına gelmiyor.

Elektrikli araç alıcıları, gelecekteki ikinci el değerine giderek daha fazla önem veriyor. Çin pazarından yeni bir sıralama, en likit elektrikli otomobilleri belirliyor. Liderin Amerikan markası Tesla olması kimseyi şaşırtmayacak; onu ilk üçü oluşturan iki Çinli marka Ledao ve Li Auto takip ediyor.

Tesla

2025 yılının sonu itibariyle Çin'de yaklaşık 293 milyon binek otomobil bulunacak ve bunların 40,79 milyonu yeni enerji araçları olacak.

Ledao

Li Auto

Bu bağlamda, müşteriler giderek artan bir şekilde sadece otomobillerin satın alma fiyatına değil, aynı zamanda gelecekteki yeniden satış değerine de bakıyorlar.

TESLA’NIN TAHTI SALLANIYOR MU? ÇİNLİ MARKALARDAN 'YENİDEN SATIŞ' DEĞERİNDE REKOR ATAK

Analistler 150.000 yuanın üzerinde fiyatlandırılan popüler modelleri inceleyerek 17 marka için bir ikinci el değer sıralaması derledi.

2026 yılının ilk çeyreğine ait sonuçlara göre Tesla lider konumda: Mart ayında likiditesi %82,7'ye ulaştı ve üç ay üst üste %80'in üzerinde kaldı.

Sıralamayı hazırlayanlara göre, bu durum Amerikan markasının gücüne, satışların ölçeğine ve geniş ağına bağlıdır.

Ledao %80,9'luk skorla ikinci sırada yer aldı. L60 modeli, BaaS (hizmet olarak batarya) satışlarında %83,1'lik bir başarı elde ederken, bu hizmet olmadan elde edilen başarı oranı %71,8 oldu; zira batarya esasen aracın fiyatından düşülüyor.

Ledao otomobilleri uluslararası alanda Onvo olarak bilinir. Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun uygun fiyatlı bir alt markasıdır.

Mart ayında %75'in üzerinde puan alan diğer liderler arasında Li Auto, BYD Leopard, Wenjie ve Xiaomi yer alıyor. Mercedes-Benz, BMW, XPeng ve Zeekr ise %70 civarındaki seviyelerini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

