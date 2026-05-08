Merkez Bankası kritik günü duyurdu

Merkez Bankası, 2026 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nu 14 Mayıs’ta İstanbul Finans Merkezi’nde duyuracak. Merkez'den yapılan açıklamada toplantı ayrıntıları bildirilirken, enflasyon beklentisi belli olacak. Bazı ekonomistler, jeopolitik gelişmeler başta olmak üzere yaşananların ardından enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edileceğini tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların ve vatandaşların nefesini tutarak beklediği yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısının detaylarını resmen açıkladı. 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantı, Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni yerleşkesinde fiziksel katılımla yapılacak.

TOPLANTI TAKVİMİ

Başkan Dr. Fatih Karahan’ın liderliğinde yürütülecek bilgilendirme toplantısının programı netleşti:

10.30 – 11.00: Başkan Fatih Karahan'ın 2026-II Enflasyon Raporu sunumu.

11.00 – 11.30: Piyasa analistleri ve gazetecilerin katılımıyla soru-cevap bölümü.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Toplantıda özellikle şu başlıkların 2026 yılı seyri için belirleyici olması öngörülüyor:

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: Merkez Bankası'nın 2026 sonu için daha önce paylaştığı hedeflerde bir "güncelleme" yapıp yapmayacağı merak konusu.

Ortadoğu’da tırmanan gerilimin enerji ve ulaştırma fiyatlarına bindirdiği yükün raporun neresinde yer alacağı merak ediliyor.

Bazı ekonomistler, gelişmelerin enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize edebileceği görüşünde.

Merkezsin sıkı para politikası mesajı da merak ediliyor. Faizlerin mevcut seviyesinin yeterli olup olmadığına dair verilecek "şahin" veya "güvercin" mesajlar bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

