CHP'den Gaziantep Üniversitesi iddilarına açıklama: Peşindeyiz

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi iddiaları ile ilgili açıklamasında Prof. Dr. Arif Özaydın’ın rektörlük dönemine işaret etti.

Gaziantep Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere "kayıt borsası” iddiası: 20 bin dolara tıp fakültesi

Öztürkmen, kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı ve akademik kriterlerin parayla satıldığı öne sürüldü.

GES PROJESİNDE ‘DENETİMDEN KAÇIŞ’ YÖNTEMİ

Öztürkmen, üniversite bünyesinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin toplam maliyetinin, faiz yüküyle birlikte 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştığını iddia etti. İddiaların odağındaki usulsüzlük yöntemi ise şöyle açıklandı:

İhale Oyunu: Projenin üniversite yerine Teknopark üzerinden yürütüldüğü, bu sayede Kamu İhale Kanunu denetiminin dışına çıkılarak işin önceden belirlenen bir firmaya verildiği savunuluyor.

Faiz Yükü: Bir bankadan çekilen 470 milyon TL’lik kredinin ödenmeyen faizlerinin kamu zararı oluşturduğu belirtiliyor.

Yönetmeliğe Aykırı Kaynak: Döner sermayeden usulsüz şekilde projeye kaynak aktarıldığı öne sürülüyor.

TIP FAKÜLTESİNE KAYIT: 25 BİN DOLAR!

Üniversitedeki iddialar sadece ihalelerle sınırlı kalmadı. Yabancı öğrenci alımında devasa bir "vurgun" yapıldığı iddia ediliyor:

Sistem Dışı Kayıt: Yabancı öğrenci kabul sistemi tarafından reddedilen öğrencilerin, Üst Yönetim Kurulu (ÜYK) kararlarıyla usulsüz şekilde kaydedildiği söyleniyor.

Tarife İddiası: Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri için 20-25 bin dolar, diğer bölümler için ise 10-15 bin dolar talep edildiği, parayı verenlerin akademik kriterlere bakılmaksızın içeri alındığı öne sürülüyor.

"ESKİ REKTÖR KORUNUYOR MU?"

YÖK Denetleme Kurulu’nun konuyla ilgili inceleme başlattığını ve yöneticilerin ifadesinin alınacağını belirten Öztürkmen, dosyanın örtbas edilme riskine dikkat çekti. Eski rektör Arif Özaydın'ın görev süresi dolmasına rağmen yerine uzun süre atama yapılmamasının "koruma" şüphesi yarattığını söyleyen Öztürkmen, dosyada adı geçen bazı kişilerin lüks villalar satın aldığına dair duyumları da paylaştı.