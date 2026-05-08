Dolar durmuyor: Yeni rekor geldi!

Döviz kurları, küresel belirsizlikler ve yerel ekonomik verilerin kıskacında rekor tazelemeye devam ediyor. Ortadoğu’daki savaşın enerji arzına yönelik yarattığı tehditler ve enflasyonist baskılar, dolar/TL kurunu yeni bir psikolojik eşiğin üzerine taşıdı.

Döviz piyasalarında hareketlilik, jeopolitik risklerin gölgesinde ivme kazandı. Dün günü 45,2940 seviyesinden kapatan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak yatırımcısını ve vatandaşları tedirgin eden yeni seviyeleri test etti.

REKORLAR TABLOYA YANSIDI

8 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla döviz büroları ve bankalararası piyasalarda rakamlar şu şekilde oluştu:

Dolar/TL: Saat 09.50 itibarıyla %0,2 artışla 45,3650 seviyesine ulaştı.

Euro/TL: %0,4 değer kazancıyla 53,3300 bandını aştı.

Sterlin/TL: %0,3 prim yaparak 61,6940 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel ölçekte doların gücünü gösteren Dolar Endeksi ise %0,1’lik sınırlı bir düşüşle 98,1 seviyesinde dengelenmiş durumda.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasaların yönünü tayin edecek en kritik gelişme, ABD’den gelecek istihdam rakamları olacak.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ışık tutması beklenen bu veri, küresel likidite akışını ve gelişmekte olan para birimlerinin (TL dahil) seyrini doğrudan etkileyebilir.

İş gücü piyasasındaki olası bir ivmelenme, Fed’in "şahin" tutumunu sertleştirebilir.

SANAYİ ÜRETİMİ VE HAZİNE NAKİT DENGESİ

Yurt içinde de veri trafiği oldukça yoğun. Analistler, bugün açıklanacak olan sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi verilerinin, yerel ekonominin sağlığı açısından yakından izleneceğini vurguluyor.

Yurt dışında ise ABD istihdam verisinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stokları takip edilecek kalemler arasında.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

