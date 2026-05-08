Ünlü iş insanına 'gizli hisse sattın' cezası!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıları korumak ve piyasa şeffaflığını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman hakkında cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Piyasa değeri 32 milyar lirayı bulan dev bir holdingin başında bulunan Kutman’a kesilen ceza tutarı, kuruşu kuruşuna hesaplanarak ilan edildi.

CEZA TUTARI: 26,6 MİLYON TL

SPK, 1 milyar 950 milyon lira sermayesi bulunan Global Yatırım Holding'in hakim ortağı Mehmet Kutman’a, mevzuata aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 26 milyon 634 bin 894 lira 21 kuruş idari para cezası uyguladı.

CEZA NEDEN KESİLDİ?

SPK tarafından yapılan resmi açıklamada, cezanın gerekçeleri teknik detaylarıyla paylaşıldı. Kutman’ın şu usulsüzlüklere imza attığı belirlendi:

İzinsiz Pay Satışı: Gerekli olan "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmadan ve Kurulca onaylanıp ilan edilmeden şirket hisselerinin borsada satışa konu edilmesi.

Tebliğ İhlalleri: Pay Tebliği’nin 27. maddesi ile Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin ilgili hükümlerine aykırı davranılması.

İlke Kararına Aykırılık: 14 Şubat 2023 tarihli ve deprem sonrası piyasaları koruma amacı taşıyan ilke kararlarının ihlal edilmesi.

NADAL İLE ORTAKLIĞIYLA GÜNDEMDEYDİ

Mehmet Kutman, son dönemde spor dünyasının efsane ismi İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile kurduğu iş ortaklığıyla dikkat çekmişti.

Nadal, Kutman’ın yönetimindeki Global Ports Holding’in (GPH) yerel ortağı olan ve Sevilla Kruvaziyer Limanı’nda faaliyet gösteren Ocean Platform Marinas (OPM) şirketinin hisselerini satın alarak azınlık ortağı olmuştu.