Bitcoin’de 80 bin rüyası kısa sürdü: Zirveden aşağı yuvarlandı
Bitcoin'in 80 bin dolar üstündeki seyri kısa sürdü. Son 24 saatte yüzde 1,76 değer kaybeden coin, 79 bin 555,23 dolara geriledi. Ethereum ise 1,97 değer kaybıyla 2 bin 275,76 dolara geriledi.
8 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $79.555,23 (%-1,76)
- Ethereum (ETH): $2.275,76 (%-1,97)
- Toplam piyasa değeri: 1,59 trilyon $
- 24s toplam hacim: 37,12 milyar $
- Saat: 09:28
8 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$79.555,23
|%-1,76
|$79.205,52
|$81.684,96
|37,12 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.275,76
|%-1,97
|$2.265,83
|$2.346,18
|22,53 milyar $
8 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SIREN
|1,08 $
|+%27,79
|ICP
|3,27 $
|+%11,75
|WLFI
|7,426$
|+%10,10
|VVV
|13,57 $
|+%8,71
|ONDO
|$3,584.00
|+%8,02
8 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|H
|$1,905.00
|-%7,19
|SKYAI
|$6,103
|-%6,50
|MORPHO
|2,06 $
|-%4,48
|DOGE
|$1,059
|-%4,21
|XMR
|395,34 $
|-%3,70
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.879,55 TL
Gram altın satış: 6.880,27 TL
8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 116,36 TL
Gram gümüş satış: 116,45 TL
8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3452 TL
Dolar satış: 45,3583 TL
Euro alış: 53,2104 TL
Euro satış: 53,2694 TL
Sterlin alış: 61,5170 TL
Sterlin satış: 61,6660 TL
8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
