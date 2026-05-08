Bitcoin’de 80 bin rüyası kısa sürdü: Zirveden aşağı yuvarlandı

Bitcoin'in 80 bin dolar üstündeki seyri kısa sürdü. Son 24 saatte yüzde 1,76 değer kaybeden coin, 79 bin 555,23 dolara geriledi. Ethereum ise 1,97 değer kaybıyla 2 bin 275,76 dolara geriledi.

8 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $79.555,23 (%-1,76)
  • Ethereum (ETH): $2.275,76 (%-1,97)
  • Toplam piyasa değeri: 1,59 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 37,12 milyar $
  • Saat: 09:28

8 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$79.555,23%-1,76$79.205,52$81.684,9637,12 milyar $
Ethereum (ETH)$2.275,76%-1,97$2.265,83$2.346,1822,53 milyar $

8 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SIREN1,08 $+%27,79
ICP3,27 $+%11,75
WLFI7,426$+%10,10
VVV13,57 $+%8,71
ONDO$3,584.00+%8,02

8 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
H$1,905.00-%7,19
SKYAI$6,103-%6,50
MORPHO2,06 $-%4,48
DOGE$1,059-%4,21
XMR395,34 $-%3,70
8 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.879,55 TL

Gram altın satış: 6.880,27 TL

8 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 116,36 TL

Gram gümüş satış: 116,45 TL

8 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3452 TL

Dolar satış: 45,3583 TL

Euro alış: 53,2104 TL

Euro satış: 53,2694 TL

Sterlin alış: 61,5170 TL

Sterlin satış: 61,6660 TL

8 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,79 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

8 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

