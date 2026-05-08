Nisanda en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

Nisanda en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK, Nisan 2026 dönemine ait "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini paylaştı. Rakamlara göre, nisan ayında yatırımcısının yüzünü güldüren tek adres Borsa İstanbul oldu. Jeopolitik risklerle nisan ayında dalgalanan külçe altın, aylık bazda en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini paylaştı. Enflasyondan arındırılmış rakamlara göre, nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran Borsa İstanbul oldu.

Külçe altın, aylık bazda en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllık tabloya bakıldığında altının tahtını kimseye bırakmadığı görüldü.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında enflasyonun üzerinde getiri sağlayan araçlar sınırlı kaldı. Yatırımcılar için "reel getiri", elde edilen kazancın enflasyon (TÜFE/Yİ-ÜFE) karşısındaki net durumunu ifade ediyor.

NİSAN AYINDA BORSANIN YILDIZI PARLADI

BIST 100 endeksi, nisan ayında hem üretici hem de tüketici fiyatları karşısında yatırımcısına reel kazanç sağlayan tek ana enstrüman oldu:

TÜFE bazlı reel getiri: %3,04 (Enflasyonun üzerinde kazanç)

Yİ-ÜFE bazlı reel getiri: %4,05

ALTIN VE DOLAR NİSANDA "ERİDİ"

Nisan ayında enflasyona yenik düşen, yani alım gücü bazında zarar ettiren araçlar ise dikkat çekti. Özellikle külçe altın, aylık bazda en kötü performansı sergiledi:

Külçe Altın: TÜFE'ye göre %7,76 kaybettirdi.

Amerikan Doları: TÜFE'ye göre %2,75 kaybettirdi.

Mevduat Faizi (Brüt): TÜFE'ye göre %1,05 kaybettirdi.

Euro: TÜFE'ye göre %1,69 kaybettirdi.

UZUN VADEDE TABLO DEĞİŞİYOR: ALTININ YILLIK ZAFERİ

Aylık bazdaki kayıplara rağmen, son bir yıla bakıldığında külçe altın hala yatırımcısının en güvenli limanı olduğunu kanıtladı:

Yıllık Reel Getiri (Altın): TÜFE'ye göre %28,41 ile zirvede.

Yıllık Reel Getiri (Borsa): TÜFE'ye göre %12,53 kazanç sağladı.

Yıllık Kayıp (Dolar): TÜFE'ye göre yatırımcısına %11,30 kaybettirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Ekonomi
Dolar durmuyor: Yeni rekor geldi!
Dolar durmuyor: Yeni rekor geldi!
2.el elektrikli otomobil pazarında peynir ekmek gibi satılan modeller:
2.el elektrikli otomobil pazarında peynir ekmek gibi satılan modeller:
Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası
Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası