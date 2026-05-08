Nisanda en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini paylaştı. Enflasyondan arındırılmış rakamlara göre, nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran Borsa İstanbul oldu.

Külçe altın, aylık bazda en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllık tabloya bakıldığında altının tahtını kimseye bırakmadığı görüldü.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında enflasyonun üzerinde getiri sağlayan araçlar sınırlı kaldı. Yatırımcılar için "reel getiri", elde edilen kazancın enflasyon (TÜFE/Yİ-ÜFE) karşısındaki net durumunu ifade ediyor.

NİSAN AYINDA BORSANIN YILDIZI PARLADI

BIST 100 endeksi, nisan ayında hem üretici hem de tüketici fiyatları karşısında yatırımcısına reel kazanç sağlayan tek ana enstrüman oldu:

TÜFE bazlı reel getiri: %3,04 (Enflasyonun üzerinde kazanç)

Yİ-ÜFE bazlı reel getiri: %4,05

ALTIN VE DOLAR NİSANDA "ERİDİ"

Nisan ayında enflasyona yenik düşen, yani alım gücü bazında zarar ettiren araçlar ise dikkat çekti. Özellikle külçe altın, aylık bazda en kötü performansı sergiledi:

Külçe Altın: TÜFE'ye göre %7,76 kaybettirdi.

Amerikan Doları: TÜFE'ye göre %2,75 kaybettirdi.

Mevduat Faizi (Brüt): TÜFE'ye göre %1,05 kaybettirdi.

Euro: TÜFE'ye göre %1,69 kaybettirdi.

UZUN VADEDE TABLO DEĞİŞİYOR: ALTININ YILLIK ZAFERİ

Aylık bazdaki kayıplara rağmen, son bir yıla bakıldığında külçe altın hala yatırımcısının en güvenli limanı olduğunu kanıtladı:

Yıllık Reel Getiri (Altın): TÜFE'ye göre %28,41 ile zirvede.

Yıllık Reel Getiri (Borsa): TÜFE'ye göre %12,53 kazanç sağladı.

Yıllık Kayıp (Dolar): TÜFE'ye göre yatırımcısına %11,30 kaybettirdi.