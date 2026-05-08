Haber kulisten geldi: Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih netleşiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin beklediği 4.000 TL'lik bayram ikramiyesi için geri sayım hızlandı.

Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'te kritik hamle

2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayının son haftasına denk gelmesi, emekli ikramiyeleri için takvimi de öne çekti.

Arife gününün 26 Mayıs Salı olması ve bayram tatilinin uzatılması nedeniyle, iktidarın bayram telaşı başlamadan önce tüm ödemeleri hesaplara geçirmesi bekleniyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Bayramın erken tarihlere çekilmesiyle birlikte takvim şu şekilde oluştu:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin erkene çekilmesi konusunda bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre kulislerde ve sektörel analizlerde şu tarihler öne çıkıyor:

Öngörülen Takvim: 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arası.

Kritik Eşik: Ödemelerin hafta sonuna girilmeden önce, en geç 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Maaşlarla Birleşik Ödeme: Özellikle Bağ-Kur ve SSK emeklileri için maaş ve ikramiyelerin tek seferde, kademeli olarak yatırılması planlanıyor.

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emeklilere 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, hak sahipliği oranına göre şu şekilde dağıtılacak:

Tam hak sahipleri (Emekliler): 4.000 TL

%75 hisse alan dul ve yetimler: 3.000 TL

%50 hisse alan dul ve yetimler: 2.000 TL

%25 hisse alan dul ve yetimler: 1.000 TL

KİMLER FAYDALANACAK?

Ödemelerden sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri değil; şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağdurları da yararlanabilecek.

Birden fazla dosyadan aylık alanlara ise yalnızca en yüksek tutarlı dosya üzerinden tek bir ikramiye ödemesi yapılacak.