Haber kulisten geldi: Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih netleşiyor

Haber kulisten geldi: Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih netleşiyor
Yayınlanma:
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler için 4 bin liralık bayram ikramiyesi için geri sayım hızlandı. Ödemelerin Mayıs ayının ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Kulislerde konuşulana göre ödemelerin maaşlarla birlikte yatırılma ihtimali güçlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin beklediği 4.000 TL'lik bayram ikramiyesi için geri sayım hızlandı.

Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'te kritik hamleEmekli bayram ikramiyesi için Meclis'te kritik hamle

2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayının son haftasına denk gelmesi, emekli ikramiyeleri için takvimi de öne çekti.

Arife gününün 26 Mayıs Salı olması ve bayram tatilinin uzatılması nedeniyle, iktidarın bayram telaşı başlamadan önce tüm ödemeleri hesaplara geçirmesi bekleniyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

2023/09/02/emekli-bayram-ikramiyesi.jpg

Bayramın erken tarihlere çekilmesiyle birlikte takvim şu şekilde oluştu:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin erkene çekilmesi konusunda bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre kulislerde ve sektörel analizlerde şu tarihler öne çıkıyor:

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haberHer emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber

Öngörülen Takvim: 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arası.

Kritik Eşik: Ödemelerin hafta sonuna girilmeden önce, en geç 22 Mayıs Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Maaşlarla Birleşik Ödeme: Özellikle Bağ-Kur ve SSK emeklileri için maaş ve ikramiyelerin tek seferde, kademeli olarak yatırılması planlanıyor.

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2023/06/15/emekli-ikramiye1.jpg

Bu yıl emeklilere 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, hak sahipliği oranına göre şu şekilde dağıtılacak:

Tam hak sahipleri (Emekliler): 4.000 TL

%75 hisse alan dul ve yetimler: 3.000 TL

%50 hisse alan dul ve yetimler: 2.000 TL

%25 hisse alan dul ve yetimler: 1.000 TL

KİMLER FAYDALANACAK?

Ödemelerden sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri değil; şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağdurları da yararlanabilecek.

Birden fazla dosyadan aylık alanlara ise yalnızca en yüksek tutarlı dosya üzerinden tek bir ikramiye ödemesi yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Ekonomi
Dolar durmuyor: Yeni rekor geldi!
Dolar durmuyor: Yeni rekor geldi!
2.el elektrikli otomobil pazarında peynir ekmek gibi satılan modeller:
2.el elektrikli otomobil pazarında peynir ekmek gibi satılan modeller:
Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası
Avrupa’nın Çin’e 'veda' etmesinin milyar dolarlık faturası