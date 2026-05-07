Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'te kritik hamle

Emekli vatandaşların yakından takip ettiği bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında Meclis hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde iktidar cephesinden gelen açıklamaların ardından, ikramiye tutarlarının artırılmasına yönelik yeni bir adım atılarak konu Meclis Başkanlığı'na taşındı.

BAKAN IŞIKHAN "4 BİN TL'DE KALACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta iktidar kanadından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli ikramiyelerine ilişkin resmi bir değerlendirme yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin tutarında herhangi bir artış yapılmayacağını ve ödemelerin 4 bin TL seviyesinde kalacağını kamuoyuna duyurmuştu.

MECLİS'E "ASGARİ ÜCRET" FORMÜLÜ SUNULDU

Bakanlık tarafından yapılan bu açıklamanın ardından, ikramiye tutarlarının artırılması talebiyle Meclis Başkanlığı'na resmi bir kanun teklifi iletildi. Sunulan teklifin temel maddesini, şu an 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesi oluşturdu.

"İKRAMİYELER ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ"

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin gerekçe metninde, emeklilerin yaşadığı ekonomik koşullara dair detaylı verilere yer verildi. Gerekçede öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

- Artan hayat pahalılığı, özellikle gıda, kira ve sağlık harcamalarındaki yükselişin sabit gelirli emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığı ve alım gücünü düşürdüğü ifade edildi.

- 2018 yılında başlatılan uygulamanın ilk etabında 1.000 TL olan ikramiyenin o dönem yaklaşık 250 ABD Doları seviyesinde olduğu, bugün ödenen 4.000 TL'nin ise 120 doların altına gerilediği vurgulandı.

- Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 30 bin TL'nin üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının ise 100 bin TL'yi aştığı belirtilerek, mevcut ikramiyenin günlük temel gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak seviyeye geldiği aktarıldı.

"SOSYAL DEVLET İLKESİ VE OTOMATİK GÜNCELLEME" VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, mevcut sistemde bayram ikramiyelerinin objektif bir ölçüte bağlı olmadığı ve tamamen idarenin takdirine bırakıldığı belirtildi. Bu durumun öngörülebilirliği ortadan kaldırdığı ifade edilerek şu maddeler sıralandı:

- İkramiyenin net asgari ücret tutarına eşitlenmesiyle, tutarın ekonomik koşullara bağlı olarak otomatik şekilde güncellenmesi sağlanacak.

- Emeklilerin alım gücü enflasyona karşı korunacak.

- Uygulamanın sosyal politika aracı olma niteliği artırılarak "Sosyal Devlet" ilkesi güçlendirilecek.

YILLARA GÖRE İKRAMİYE TUTARLARI VE HEDEFLENEN DÜZENLEME

Kanun teklifini Meclis'e sunan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, uygulamanın başladığı günden bu yana ödenen tutarların seyrini hatırlattı. Akbulut'un paylaştığı verilere göre emekli bayram ikramiyeleri yıllar içinde şu şekilde uygulandı:

2018-2020: 1.000 TL

2021-2022: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025 ve 2026: 4.000 TL olarak ödenmesi öngörüldü/uygulandı.

Milletvekili Akbulut, ikramiyelerin döviz ve enflasyon karşısında eridiğini belirterek, kanun teklifinin asıl amacını şu sözlerle özetledi:

"Kanun teklifimizle emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarı kadar ödenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede yılda iki kez verilen bu ikramiye ile emeklilerimize yılda iki asgari ücret kadar destek sağlanması hedeflenmektedir."

Meclis Başkanlığı'na sunulan bu teklifin komisyonlarda nasıl değerlendirileceği ve Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.