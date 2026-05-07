KKM düştü, kart borçları 3 trilyonu geçti!

BDDK verilerine göre, son haftada toplam krediler önceki haftaya kıyasla yaklaşık 265 milyar TL artış kaydederek 25 trilyon 554,5 milyar TL'ye yükseldi. Kredi kalemlerinde genel olarak yukarı yönlü seyir izlendi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 219,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları güçlü bir artış göstererek 3 trilyon 115,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankaların takipteki alacakları da artış eğilimini sürdürerek 703,6 milyar TL'ye çıktı.

TİCARİ VE KURUMSAL KREDİLERDEKİ DURUM

Ticari ve diğer krediler toplam 19 trilyon 219 milyar TL'ye ulaştı. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 969,8 milyar TL seviyesine çıkarken, kurumsal kredi kartları borçları 966,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Toplam mevduat tarafında sınırlı artış kaydedildi ve tutar 29 trilyon 168,3 milyar TL oldu. Toplam menkul kıymetler ise 7 trilyon 398,1 milyar TL'ye yükseldi.

KKM’nin trilyonluk maliyeti ortaya çıktı

KKM HESAPLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) düşüşünü sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda yaklaşık 58 milyon TL gerileyerek 1,40 milyar TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 165,8 milyar TL'ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerlerde ise düşüş görüldü; hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde gerileme dikkat çekti.

SEKTÖRÜN DÖVİZ POZİSYONU VE ÖZKAYNAKLARI

Yabancı para pozisyonları verilerine göre bilanço içi açık pozisyon -2,15 trilyon TL'ye gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,18 trilyon TL oldu. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 27,7 milyar TL'ye yükseldi.

Sektörün yasal özkaynakları ise 5 trilyon 548,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

