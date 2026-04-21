KKM’nin trilyonluk maliyeti ortaya çıktı

Yayınlanma:
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının toplam maliyetinin bugünkü güncel fiyatlarla 2 trilyon 643 milyar lirayı aştığı hesaplandı. Aralık 2021’den Ağustos 2025’e kadar süren uygulama kapsamında maliyetin 59,1 milyar dolara karşılık geldiği ifade ediliyor.

KKM uygulamasının toplam maliyetine ilişkin veriler ortaya çıktı. Döviz kurunu frenlemek amacıyla Aralık 2021’den Ağustos 2025’e kadar uygulanan Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) toplam 1 trilyon 465 milyar lira aktarıldığı belirtildi. Bu paranın 166 milyar lirasının 2025 yılında ödendiği kaydedildi.

GERÇEK FATURA 2,6 TRİLYON LİRAYI AŞTI

KKM için yapılan ödemelerin dolar kuruyla güncellenmesi sonucunda toplam tutarın 2 trilyon 643 milyar 111 milyon 447 bin liraya ulaştığı hesaplandı. Bu tutarın bugünkü kurlarla yaklaşık 59,1 milyar dolara karşılık geldiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI VE HAZİNE’NİN PAYI

Sözcü'nün haberine göre KKM için Merkez Bankası kaynaklarından 1,3 trilyon lira, Hazine’den ise 152 milyar lira aktarıldı. Güncel kurlarla Merkez Bankası’nın yükünün 1 trilyon 736 milyar liraya, Hazine’nin yükünün ise 362 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

KKM'de 9 ayın en hızlı çıkışı yakalandı

YILLARA GÖRE DAĞILIM

İlk ödemenin 2022 yılında yapıldığı, o yıl Hazine’nin 92,5 milyar, Merkez Bankası’nın ise 72,8 milyar lira ödediği kaydedildi. 2023 yılında KKM faturasının 893 milyar liraya (ortalama kurla 37,6 milyar dolar) yükseldiği, bu tutarın 833 milyar lirasını Merkez Bankası’nın tek başına ödediği belirtildi. Merkez Bankası’nın 2024’te 240,2 milyar, 2025’te ise 166,5 milyar lira daha ödeme yaptığı ifade edildi.

KKM dönemi resmen bitti

MERKEZ BANKASI’NIN ZARARLARI

Merkez Bankası’nın 2023 yılında 818,3 milyar lira, 2024’te 700,4 milyar lira, 2025’te ise 1 trilyon 65 milyar lira zarar ettiği aktarıldı. KKM için ödenen toplam paranın güncel kurla 54,9 milyar doları aştığı hesaplandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

