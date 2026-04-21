Gümüşte kriz etkisi sürüyor: Piyasalar tedirgin

21 Nisan'ın erken saatlerinde hafif yükseliş gösteren gümüş fiyatları, sabah saatlerinde gerileyerek sınır altında izlemeye devma ediyor. Gram gümüş 115 TL sınırının gerisinde 114,01 TL'den işlem görüyor. Kritik 80 dolar eşiğinin gerisine tekrar düşen ons gümüş ise 78,98 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda bir sonraki hamle için tüm gözler İran'a kilitlendi.