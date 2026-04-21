Dövizde kritik hafta: İki sınır da zorlanıyor
Geçtiğimiz hafta 97 dolara kadar gerileyen dolar endeksi, 98 puan üstüne tırmanmaya devam ediyor. TL karşısında dolar milim milim 45 TL sınırına ilerliyor, bugün 44,8937 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 53 TL'nin üstüne çıkarak rekor kıran euro, tekrar sınırı zorluyor; bugün 52,9901 TL'den işlem görüyor. Piyasada hareketler için tüm gözler İran'ın bir sonraki adımını bekliyor.
21 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|44,8815
|44,8937
|%0,07
|7:31
|Euro
(EUR)
|52,8908
|52,9901
|%0,11
|7:32
|Sterlin
(GBP)
|60,6945
|60,8300
|%0,08
|7:31
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|20 Nisan 2026
|21 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,8724 TL
|44,8937 TL
|+0,0213 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,8715 TL
|52,9901 TL
|+0,1186 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,7310 TL
|60,8300 TL
|+0,0990 TL
21 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?
21 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?
21 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?
21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.922,16 TL
Gram altın satış: 6.923,00 TL
21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,91 TL
Gram gümüş satış: 114,01 TL
21 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
21 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları
