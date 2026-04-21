Dövizde kritik hafta: İki sınır da zorlanıyor

Dövizde kritik hafta: İki sınır da zorlanıyor
Geçtiğimiz hafta 97 dolara kadar gerileyen dolar endeksi, 98 puan üstüne tırmanmaya devam ediyor. TL karşısında dolar milim milim 45 TL sınırına ilerliyor, bugün 44,8937 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 53 TL'nin üstüne çıkarak rekor kıran euro, tekrar sınırı zorluyor; bugün 52,9901 TL'den işlem görüyor. Piyasada hareketler için tüm gözler İran'ın bir sonraki adımını bekliyor.

21 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 44,8937 TL
  • Euro (satış): 52,9901 TL
  • Sterlin (satış): 60,8300 TL

21 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		44,881544,8937%0,077:31
Euro
(EUR)		52,890852,9901%0,117:32
Sterlin
(GBP)		60,694560,8300%0,087:31

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem20 Nisan 202621 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,8724 TL44,8937 TL+0,0213 TL
Euro (EUR) (satış)52,8715 TL52,9901 TL+0,1186 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,7310 TL60,8300 TL+0,0990 TL

21 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 44,8815 TL

Dolar (USD) satış: 44,8937 TL

21 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,8908 TL

Euro (EUR) satış: 52,9901 TL

21 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,6945 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,8300 TL

21 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.922,16 TL

Gram altın satış: 6.923,00 TL

İran masaya oturacak mı? Altın cevap bekliyorİran masaya oturacak mı? Altın cevap bekliyor

21 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,91 TL

Gram gümüş satış: 114,01 TL

Gümüşte kriz etkisi sürüyor: Piyasalar tedirginGümüşte kriz etkisi sürüyor: Piyasalar tedirgin

21 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

21 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Altındaki son virajı "Yeni hikaye arayışında" diyerek açıkladı
Altındaki son virajı "Yeni hikaye arayışında" diyerek açıkladı
Gümüşte kriz etkisi sürüyor: Piyasalar tedirgin
Gümüşte kriz etkisi sürüyor: Piyasalar tedirgin