İran masaya oturacak mı? Altın cevap bekliyor

Altın fiyatlarında düşüş bugün de deva ediyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin bu hafta bitmesi gerekirken; Pakistan, İran'ı masaya oturtmak için elinden geleni yapıyor. Piyasalar, İran'ın gelecek hamlesini bekliyor. Piyasalar ateşkes ve barış sinyallerine daha hızlı cevap veriyor. 21 Nisan sabahı gram altın 6 bin 923,00 TL'den, ons altın ise 4 bin 796,43 dolardan işlem görüyor.