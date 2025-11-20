KKM'de 9 ayın en hızlı çıkışı yakalandı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 Kasım haftasında yaklaşık 237 milyar 97 milyon liralık bir genişleme gösterdi. Bu artışla birlikte, 21 trilyon 608 milyar 172 milyon lira olan kredi stoku, 21 trilyon 845 milyar 269 milyon liraya tırmandı.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Sektördeki toplam mevduat miktarı da (bankalar arası dahil) benzer bir yükseliş trendi izledi. Geçen hafta 774 milyar 741 milyon liralık artışla toplam mevduat, 25 trilyon 780 milyar 68 milyon lira seviyesine ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2.7 TRİLYONU AŞTI

Tüketici kredilerindeki bakiye, söz konusu haftada 45 milyar 891 milyon lira artarak 2 trilyon 748 milyar 68 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın alt kalemleri incelendiğinde; 2 trilyon 46 milyar 989 milyon lirasının ihtiyaç kredilerinden, 651 milyar 798 milyon lirasının konut kredilerinden ve 49 milyar 282 milyon lirasının ise taşıt kredilerinden oluştuğu görüldü.

Mahfi Eğilmez adını net koydu: KKM faciası

Ayrıca taksitli ticari kredilerin hacmi de bu dönemde 21 milyar 546 milyon lira büyüyerek 3 trilyon 250 milyar 830 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı borçlarında ise yüzde 2,7'lik bir artış gözlendi. Toplam alacak tutarı 2 trilyon 617 milyar 667 milyon lira düzeyine çıkarken, bu borcun 1 trilyon 669 milyar 535 milyon lirasını taksitsiz, 948 milyar 131 milyon lirasını ise taksitli harcamalar oluşturdu.

KKM BAKİYESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'nda (KKM) çözülme hızlandı. Geçen hafta 41 milyar 43 milyon liralık bir azalışla son 9 ayın en büyük çıkışı kaydedildi. KKM bakiyesi 52 milyar 782 milyon liraya kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,2 seviyesine indi.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Bankacılık sektöründe takibe düşen alacaklar, 14 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 85 milyon lira artarak 545 milyar 29 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 397 milyar 567 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarında da artış yaşandı. Öz kaynaklar 66 milyar 986 milyon lira yükselerek 4 trilyon 719 milyar 224 milyon lira seviyesine ulaştı.