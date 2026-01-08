Geleceğin SUV'u Japonya'dan : İç mekânı evinizin salonunuzu aratmıyor!

Geleceğin SUV'u Japonya'dan : İç mekânı evinizin salonunuzu aratmıyor!
Yayınlanma:
Japon markası Mitsubishi, geleneğine uygun yeni projelerle işleri yoluna koymaya çalışıyor. İşte en üst düzey arazi aracı.

Japon üreticiler dünyanın en verimlileri arasında yer alıyor. Sırları, sürekli teknik yenilik arayışında yatıyor. Amaç, devrim niteliğindeki çözümlerle tanınmak. Geçmişte Mitsubishi, dünyanın en iyi arazi araçlarından biri olan Pajero'nun dört tekerlekten çekiş sistemiyle tarihe geçti . Bugün ise evrim, daha çevreci sürüşe doğru ilerliyor ve Japon marka buna hazır olmak istiyor.

ekran-goruntusu-2026-01-08-213855.png

Mitsubishi'nin Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilediği en yeni konsepti, kamp maceralarını kutlamak için hibrit teknolojiyle Pajero'nun ruhunu yeniden yorumluyor. Tokyo fuarında tanıtılan Mitsubishi Elevance Concept , markanın gelecekteki tasarım dilini önceden gösteren bir prototip. Uzmanlar, bunun yeni Pajero'nun fütüristik bir versiyonu olduğuna inanıyor. Sürdürülebilirlik ve keşif için tasarlanmış, farklı yüzeylerden korkmayan bir arazi aracı.

ekran-goruntusu-2026-01-08-213804.png

Japon mühendislerin çalışması titizlikle yapılmıştı çünkü Elevance, beş motordan oluşan hibrit bir sisteme dayanıyor: bir içten yanmalı motor ve her tekerlek için birer tane olmak üzere dört bağımsız elektrik motoru. Bu sistem, Mitsubishi'nin Süper Dört Çeker Kontrolü (Super-All Wheel Control) olarak adlandırdığı dinamik çekiş yönetimini mümkün kılıyor . Bu, geleneksel 4x4 çekiş kavramının ötesine geçiyor.

YENİ MİTSUBİSHİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu konsept, her türlü arazi ve sürüş koşuluna uyum sağlayarak, en zorlu bölümlerde bile sürekli çekiş gücü sunuyor. Bu sayede, markayı her zaman karakterize eden maceracı ruhtan ödün vermeden her türlü yolculuk mümkün hale geliyor. Görünümü, yenilikçi teknolojilerle dolu kokpiti gibi fütüristik. Direksiyon simidi, aracın kontrol merkezi ve yardımcı pilotu haline geliyor. Yapay Zeka Yardımcı Sürücüsü olarak adlandırılan bu sistem , sürücünün alışkanlıklarını kullanarak doğru zamanda öneriler ve en iyi çözümleri sunuyor.

ekran-goruntusu-2026-01-08-213829.png

Tasarım, yumuşak yüzeyler, teknik malzemeler ve tam bir özgürlük için devasa bir panoramik pencere kullanarak bugünün ve geleceğin bir karışımı olarak tasarlandı. Gösterge paneli tamamen dijital. Üç sıra koltuk, sürücüler için geniş bir alan sunuyor. Sonuçta, ek bir batarya ve özel bir elektrik motoruyla yeni nesil bir römorku bile çekebilecek, her şeye hazır bir araç. Bu sistem, rüya gibi bir denge için çekiş sisteminin geri kalanıyla sinerji içinde çalışıyor. Mitsubishi Elevance henüz geleceğin Pajero'su değil ama olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Ekonomi
Efsanevi İtalyan otomobil markası sahalara geri dönüyor
Efsanevi İtalyan otomobil markası sahalara geri dönüyor
Elektrikli otomobilin bataryasından en çok enerjiyi tüketen asıl suçlu:
Elektrikli otomobilin bataryasından en çok enerjiyi tüketen asıl suçlu: