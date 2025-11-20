Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan son verilere göre, toplam rezervlerde yukarı yönlü bir ivme kaydedildi. 14 Kasım ile sona eren haftada, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 385 milyon dolarlık bir artış yaşandı ve toplam rezerv miktarı 187 milyar 432 milyon dolar seviyesine ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyuran TCMB'nin raporuna göre, brüt döviz rezervlerinde bir miktar gerileme yaşandı. 7 Kasım tarihinde 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz varlıkları, 14 Kasım itibarıyla 1 milyar 941 milyon dolar azalarak 80 milyar 43 milyon dolara indi.

ALTIN MERKEZİ KURTARDI!

Dövizdeki düşüşe karşın, altın rezervlerinde dikkat çekici bir yükseliş kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde bankanın altın varlıkları 4 milyar 327 milyon dolar artış göstererek 103 milyar 61 milyon dolardan, 107 milyar 389 milyon dolara tırmandı.

Altın fiyatları geriledi, rezervler eridi

Bu değişimlerin sonucunda, bir önceki hafta 185 milyar 47 milyon dolar olan toplam rezerv rakamı, haftalık bazda 2 milyar 385 milyon dolarlık net artışla 187 milyar 432 milyon dolara yükselmiş oldu.