Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası rezervleri arttı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Merkez Bankası haftalık rezerv değişimini açıkladı. Buna göre 14 Kasım haftasında toplam rezervler artarken, dolar rezervinde gerileme yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan son verilere göre, toplam rezervlerde yukarı yönlü bir ivme kaydedildi. 14 Kasım ile sona eren haftada, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 385 milyon dolarlık bir artış yaşandı ve toplam rezerv miktarı 187 milyar 432 milyon dolar seviyesine ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

2021/10/25/dolar-ne-kadar.jpg

Haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyuran TCMB'nin raporuna göre, brüt döviz rezervlerinde bir miktar gerileme yaşandı. 7 Kasım tarihinde 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz varlıkları, 14 Kasım itibarıyla 1 milyar 941 milyon dolar azalarak 80 milyar 43 milyon dolara indi.

ALTIN MERKEZİ KURTARDI!

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Dövizdeki düşüşe karşın, altın rezervlerinde dikkat çekici bir yükseliş kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde bankanın altın varlıkları 4 milyar 327 milyon dolar artış göstererek 103 milyar 61 milyon dolardan, 107 milyar 389 milyon dolara tırmandı.

Altın fiyatları geriledi, rezervler eridiAltın fiyatları geriledi, rezervler eridi

Bu değişimlerin sonucunda, bir önceki hafta 185 milyar 47 milyon dolar olan toplam rezerv rakamı, haftalık bazda 2 milyar 385 milyon dolarlık net artışla 187 milyar 432 milyon dolara yükselmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Ekonomi
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"