Altın fiyatları geriledi, rezervler eridi

Yayınlanma:
Merkez Bankası rezervleri bu hafta da kayıp yaşadı. Son iki haftada Merkez Bankası, 14,8 milyarlık rezerv kaybı yaşadı. Kayıpta altın fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, geçtiğimiz hafta 1,9 milyar dolar azalarak 183,6 milyar dolara geriledi. Böylece son iki haftada rezervlerdeki toplam düşüş 14,8 milyar dolara ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GERİLEME ETKİLİ OLDU

2024/08/18/752x395-hazine-yarin-2-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1713689930151.jpg

Rezervlerdeki bu düşüşte altın fiyatlarındaki gerileme ve döviz satışları belirleyici rol oynadı.
Verilere göre, geçen hafta brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalarak 80 milyar 382 milyon dolara, brüt altın rezervleri ise 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolara indi.

Brüt rezervlerdeki azalışa karşın, TCMB’nin net rezervleri geçen hafta 1,5 milyar dolar artışla 69,3 milyar dolara, swap hariç net rezervleri ise 600 milyon dolar artışla 52,7 milyar dolara yükseldi.

YERLİLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat hacmi de dikkat çekici bir değişim gösterdi.
Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, mevduat hacmi geçen hafta 800 milyon dolar arttı.
Nominal verilerde ise altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2,1 milyar dolarlık azalma kaydedildi.

YABANCILARDAN HİSSE VE TAHVİLE GÜVEN

2024/08/19/hazine-iki-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-dmze.webp

Yabancı yatırımcılar, aynı dönemde Türkiye’de 243 milyon dolarlık hisse senedi ve 487 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

Son iki haftada 14,8 milyar dolarlık rezerv kaybı, özellikle altın fiyatlarındaki sert düşüş ve döviz pozisyonlarındaki hareketlilikle ilişkilendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
