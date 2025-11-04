Sivas’ta 424 bin ons altın rezervi bulundu

Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürüttüğü arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit edildiğini söyleyen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, "Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı

Erdemir’in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden), Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürüttüğü arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram/ton altın tenörü belirlendi. Tespit edilen kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun şekilde “Mümkün Kaynak” düzeyinde raporlandığı bildirildi.

5 BİN 804 HEKTARLIK ALANDA YOĞUN SONDAJ ÇALIŞMASI

Ermaden’in Alacahan sahasında yürüttüğü çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasının 45 hektarlık kısmında gerçekleştirildi. Bu kapsamda 360 adet karotlu sondaj ile 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı, 96 bin 533 adet ateş analizi sonucu elde edildi. Analizler, Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yapıldı.

Şirket, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, henüz sondaj yapılmamış bölgelerde de yeni arama faaliyetleri planlanıyor. Çalışmaların ardından rezerv hesaplamaları ve fizibilite aşamasına geçilecek.

YALÇINTAŞ: EKONOMİK POTANSİYELİMİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARIYORUZ

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yapılan keşfin Türkiye madencilik sektörü açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Yalçıntaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Çelik sektöründeki gücümüzü, madencilik alanındaki stratejik büyüme hamlemizle birleştiriyoruz. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak, öncelikli hedefimiz. Ermaden’in Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan 424 bin ons altın, bu vizyonun ilk büyük sonucu olmuştur.”

Yalçıntaş, aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerine devam edeceklerini, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayinin geleceğini güçlendirmeyi hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Hedeflerine doğru ilk adımı gerçekleştirdiklerine değinen Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl ikinci çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuzla ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız, çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

