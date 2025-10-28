Altın fiyatlarındaki düşüş Merkez'in rezervlerini eritti

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında tersine dönen rüzgar sonrası, Merkez Bankası rezervlerinde ciddi düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, geçtiğimiz hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüş ve artan siyasi riskler nedeniyle önemli bir gerileme kaydetti.

REZERVLERDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

Reuters’ın üç bankacıyla yaptığı hesaplamalara göre, altın rezervlerini de kapsayan toplam rezervler 24 Ekim ile sona eren haftada 13 milyar dolar azalarak 185,5 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 12 milyar dolarlık düşüşle 67,5 milyar dolar seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervleri yükseldiMerkez Bankası rezervleri yükseldi

Bankacılar, net rezervlerdeki 5 milyar dolardan fazla düşüşün küresel altın fiyatlarındaki %3,3’lük gerilemeden kaynaklandığını belirtiyor. Swap hariç net rezerv ise 11 milyar dolardan biraz fazla azalarak 52 milyar dolar seviyesine geriledi.

DÖVİZ SATIŞLARI DA ETKİLİ OLDU

2021/11/12/merkez-bankasi-doviz-rezervi.jpg

Hesaplamalara göre TCMB, geçen hafta artan siyasi tansiyonun da etkisiyle 5–5,5 milyar dolar tutarında döviz satışı yaptı. Piyasalar, CHP kurultayının iptali talebiyle açılan davayı takip etti. Davanın Cuma günü reddedilmesinin ardından TL ve TL cinsi yatırım araçları pozitif ayrıştı.

TCMB’nin resmi verileri bu hafta açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

