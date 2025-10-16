Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Yayınlanma:
Merkez Bankası rezervleri yükseliş serisini sürdürüyor. Bunda gerilimsiz siyaset etkili olurken, geçmiş aylarda yaşanan kayıp toparlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar artışla 189 milyar 734 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 87,3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 10 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artarak 87 milyar 337 milyon dolara çıktı.



Bir önceki hafta, yani 3 Ekim tarihinde bu rakam 87 milyar 28 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE 3,2 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

2021/10/26/altin-fiyatlari.jpg

Aynı dönemde altın rezervleri de önemli bir artış kaydetti. 3 milyar 208 milyon dolarlık yükselişle 102 milyar 397 milyon dolar seviyesine çıktı.

Bu verilerle birlikte Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükselmiş oldu.



Böylece TCMB rezervleri 190 milyar dolar sınırına ulaşarak yeni bir rekor seviye kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

